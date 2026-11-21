U chladicího regálu leží vedle sebe dvě skoro stejné žluté kostky. Jedna je výrazně dražší a na obalu má statek, zlatý pruh nebo nápis v cizím jazyce. Sáhnout po ní se zdá jako pojistka, že si domů odnesete chutnější máslo. Když ale hodnotitelé značku nevidí, vypadá pořadí úplně jinak.
Každá kostka musí splnit stejné minimum
Aby se výrobek mohl prodávat jako máslo, musí podle práva Evropské unie obsahovat nejméně 80 % a méně než 90 % mléčného tuku. Vody smí mít nejvýš 16 % a tukuprosté mléčné sušiny nejvýš 2 %. Pravidla platí stejně pro levnou kostku i pro dovozovou lahůdku.
Otočíte-li české kostky, čtete na nich většinou totéž: kolem 82 % tuku a v kolonce složení smetanu, u slaného másla navíc sůl. Podle zadní strany obalu tak levnou kostku od drahé nerozlišíte.
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Kdo kupuje dražší máslo kvůli chuti, může ale platit zbytečně: ve slepých degustacích dražší kostky nejednou skončily za levnějšími.
Co na obalu opravdu něco znamená
Na obalech másla se objevuje několik slov s velmi rozdílnou váhou:
Nápis „čerstvé máslo“ smí být jen na kostce, od jejíž výroby neuplynulo víc než 20 dnů. Stanoví to vyhláška 397/2016 Sb. Jako „stolní máslo“ se označuje máslo skladované při −18 °C a nižší teplotě nejdéle 24 měsíců od data výroby. Po vyskladnění z mrazírny má datum použitelnosti 20 dnů. Kostka bez tohoto nápisu by tedy podle předpisu neměla pocházet z mrazírenských zásob. Slova „selské“ a „farmářské“ nemají u másla zákonnou definici, takže tradiční výrobu nezaručují. 26 kostek bez etiket Přečtěte si také: Češi v Kauflandu přestávají vykládat nákup na pás. Tuhle službu zkusilo přes 1,6 milionu lidí
Redakce arecenze.cz ochutnávala másla ve dvou kolech v letech 2025 a 2026 a dohromady prošla 26 kostek z běžných supermarketů. Hodnotitelé přitom nevěděli, jakou značku mají před sebou. V dubnu 2026 vyhrálo máslo Boni, privátní značka Penny, které při nákupu patřilo k levnějším. Ceny v tabulce jsou orientační a platí ke dni nákupu v dubnu 2026.
Máslo Umístění v kole 2026 Cena za kostku Cena za kilogram Boni (Penny) 1. místo 45 Kč za 250 g 180 Kč Srdce domova (Billa) 2. místo 50 Kč 200 Kč Madeta mezi velmi dobře hodnocenými 50 Kč 200 Kč
V obou kolech se na konci pořadí objevila i másla dražší než vítěz z roku 2026, mezi nimi jedno selské. Která másla v degustacích propadla, uvádějí zdroje pod článkem.
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Levnější máslo ovšem automaticky nevyhrává. V kole 2025 vedla bio a farmářská másla a vítězné bio stálo v tehdejších cenách 370 Kč za kilogram. Cena tedy chuť nepředpovídá ani jedním směrem.
Ve slepých degustacích másel cena pořadí nepředpovídala: v roce 2026 vyhrálo levnější máslo privátní značky, o rok dřív dražší bio máslo. Ilustrační foto. Zdroj: Skyler Ewing / Pexels. Podobně dopadl i test MF DNES
V prosinci 2024 srovnal 12 másel také test MF DNES. Dvanáctičlenná porota posuzovala vzhled, vůni, chuť, tvrdost a to, jak dobře se máslo maže, a vzorky prošly i laboratorním rozborem. Nejslabší známky dostala prémiová másla z dovozu a jedno z nejdražších českých.
Másla pod značkou obchodů vyrábějí externí mlékárny. Podle zjištění redakce arecenze.cz z etiket testovaných kostek jde o mlékárny z Česka, Polska i Německa a dodavatel pod jednou značkou se může měnit podle období nebo regionu.
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Na chuti se podepisuje celá cesta od krávy po regál: čím se dojnice krmí, jak kvalitní je mléko, jak smetana zraje a jak se stlouká, jakou technologii mlékárna používá a jak se s hotovým máslem zachází při skladování. Nic z toho se na obal nevejde. Rozdíly mezi kostkami proto vznikají spíš ve výrobě než ve složení.
Jak vybírat a nepřeplácet
Máslo za poslední rok výrazně zlevnilo. Podle Českého statistického úřadu bylo v říjnu 2026 o 32 % levnější než o rok dřív.
Kontrolní vážení redakce arecenze.cz v dubnu 2026 ukázalo, že části kostek po odečtení obalu chybělo 2 až 6 g. Obecná tolerance pro balení od 200 do 300 g se symbolem „e“ je u jednoho kusu 9 g a průměr celé dávky přitom nesmí klesnout pod hmotnost uvedenou na obalu. Pro máslo stanoví vyhláška 397/2016 Sb. přísnější limit: u balení do 250 g smí jednomu kusu chybět nejvýš 1,5 %, u kostky o hmotnosti 250 g tedy asi 3,75 g, a u 20 kusů 1,0 %. Jedno převážení ale porušení předpisu neprokazuje.
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Kvalitu si pak ověříte doma: stačí kostku nakrojit a namazat na chleba. Lépe hodnocená másla šla krájet v celistvých plátcích a na pečivu se roztírala hladce. Slabší se drobila, rozpadala nebo působila olejovitě. Barva o kvalitě nevypovídá, protože v létě je máslo díky karotenu z krmení žlutější a v zimě světlejší. Přibarvení musí výrobce uvést na etiketě.
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Zdroje: https://www.arecenze.cz/clanky/vyrobci-masel-test-2025-26/, https://www.testypotravin.cz/testy/velky-test-masla, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308, https://www.echo24.cz/a/HA6Yu/zpravy-domov-cesko-extremne-levne-maslo-jak-verit-nakladat, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-328, https://fresh.iprima.cz/magazin/vite-jak-v-obchode-vybrat-kvalitni-maslo-a-jak-ho-spravne-skladovat-poradime-vam-jak-na-to-463983, https://csu.gov.cz/rychle-informace/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-rijen-2026, https://www.arecenze.cz/clanky/test-26-masel-2025-2026-letos-vyhralo-levne-boni-z-penny-drazsi-pilos-selske-z-lidlu-propadlo-podruhe/