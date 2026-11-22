Dva sousední domy, stejně velké střechy a stejný podzimní liják. Přesto by jeden z nich mohl jednou za dešťovou vodu platit každý rok nemalé peníze a druhý nic. Ministerstvo zemědělství chce zrušit výjimku, díky které majitelé domů za odvod deště do kanalizace neplatí. Rozhodovat by o tom mohl obyčejný svod od okapu, kterému většina lidí léta nevěnuje pozornost. Kolik by kdo zaplatil, zatím ukazuje jen modelový výpočet ministerstva.
Dnes osvobozeno, zítra možná ne
Zákon o vodovodech a kanalizacích dnes od placení za dešťovou vodu osvobozuje nemovitosti k trvalému bydlení i domácnosti. Podle výkladu ministerstva z roku 2005 přitom nezáleží na trvalém pobytu. Za nebytové prostory v domě se ale platí poměrná část a chata je osvobozená, jen když ji užívá vlastník se svou domácností. Firmy, třeba obchodní centra nebo kancelářské budovy, platí odvod deště do kanalizace už teď jako součást stočného.
Výjimku pro bydlení chce ministerstvo zrušit balíkem novel, který kromě vodního zákona mění i zákon o vodovodech a kanalizacích a souvisí s převodem směrnice EU o čištění městských odpadních vod. Připomínkové řízení skončilo v září 2026. Vláda ani Sněmovna návrh zatím neschválily, takže dnes se za déšť z domu nic neplatí.
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Původně měla změna platit od července 2027. Podle vyjádření ministerstva pro Seznam Zprávy z listopadu 2026 se ale zvažuje odklad aspoň o tři roky kvůli přepisu smluv s vodárnami. Pokud by k odkladu došlo, platilo by se nejdřív od roku 2030.
Kolik by zaplatil modelový dům
Ministerstvo v závěrečné zprávě RIA ze srpna 2026 spočítalo příklad rodinného domu se 150 m² střechy svedené do kanalizace. Při celostátním průměru srážek z ní ročně odteče asi 92 m³ vody a platba by podle tohoto modelu vyšla zhruba na 4 100 Kč za rok.
U větší střechy nebo na horách by vyšlo víc, u menší, zelené nebo částečně vsakované střechy méně. Skutečné ceny by navíc určily místní vodárny.
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Když se odtok neměří, vodárna ho podle vyhlášky spočítá z odvodněné plochy, druhu povrchu a dlouhodobých srážek v místě podle údajů ČHMÚ. Podle povrchu se plocha do výpočtu započítá různě:
nepropustná střecha, asfalt a beton skoro celé, propustná dlažba méně, zelená střecha podle tloušťky substrátu výrazně méně, trávník a zahrada téměř vůbec.
Model ministerstva počítá s průměrem srážek za celé Česko. V nejsušších oblastech jižní Moravy a severozápadu Čech ale prší výrazně méně, na horách i víc než dvakrát tolik.
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Platit by se mělo jen za vodu, která opravdu odteče do veřejné kanalizace. Co se zachytí třeba v nádrži, vsákne nebo využije na zahradě, by se nepočítalo. Dům se svodem do kanálu by tedy platil a soused, který vodu z okapu vsakuje, by neplatil.
Voda zachycená v sudu nebo vsáknutá na zahradě by se do platby za odvod deště nezapočítávala. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdo by nakonec doplácel
Stejné náklady kanalizace by se rozdělily mezi víc účtovaných kubíků, a model proto počítá s levnějším stočným. Metr krychlový by podle RIA ze srpna 2026 zlevnil z 60,66 Kč na 44,29 Kč včetně DPH.
Modelová domácnost (RIA, srpen 2026) Platba za déšť ročně Výsledek po zlevnění stočného rodinný dům, 4 osoby asi 4 100 Kč doplatí zhruba 1 700 Kč ročně rodinný dům, 2 osoby asi 4 100 Kč doplatí zhruba 2 900 Kč ročně byt v bytovém domě asi 800 Kč za byt spíš ušetří Přečtěte si také: Jedete na pražské letiště podle navigace? Čeká vás cedule, kterou i po 15 letech zná málokdo
Nejhůř by podle modelu vyšla dvoučlenná domácnost v rodinném domě, protože při malé spotřebě vody jí levnější stočné vrátí jen menší část platby. Podrobný modelový výpočet najdete ve zdrojích pod článkem.
Co může udělat majitel staršího domu
Novostavby už dnes musí dešťovou vodu přednostně zachytit a využít nebo vsáknout na pozemku. Do kanalizace ji smějí odvést, až když to jinak nejde, a bez toho se stavba nepovolí. Změna by proto dopadla hlavně na starší domy.
Změna by dopadla hlavně na starší domy, jejichž svody vedou přímo do kanalizace. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
„Takže někteří lidé zaplatí méně, protože dešťovou vodu vsakují, a jiní více,“ uvedl pro Seznam Zprávy Dan Jiránek, ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí. Svaz i Sdružení místních samospráv chtějí v připomínkách výjimky zachovat a Občanské sdružení majitelů domů nevěří, že stočné opravdu zlevní.
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Jenže ne všude je kam vodu dát. U řadového domu s malým dvorkem nebo na jílovitém pozemku, kde voda nevsakuje, by úprava znamenala drahou přestavbu odvodnění. Upozorňují na to i spolky majitelů domů. Změna odvádění vody může být stavební úpravou, proto se před jakýmkoli zásahem do svodu poraďte s vodárnou nebo odborníkem.
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/319911, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/320506, https://www.novinky.cz/clanek/40608305, https://odok.gov.cz/portal/veklep/material/KORNDXBH65S3/, https://odok.gov.cz/portal/services/download/attachment/KORNDXCB3K8H/, https://odok.gov.cz/portal/services/download/attachment/KORNDXCB3JX5/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-428, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254, https://ekonomickydenik.cz/novela-vodniho-zakona-naklady/, https://ekonomickydenik.cz/novela-vodniho-zakona-pripominky/, https://www.drevostavitel.cz/clanek/vlada-chysta-dan-z-destove-vody
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