S přibývajícím věkem roste riziko některých nemocí. Zjistěte, jaká preventivní vyšetření vám zdravotní pojišťovna hradí ve 40, 50 a 60 letech.
Většina lidí navštěvuje lékaře až ve chvíli, kdy se mu objeví nějaké zdravotní komplikace, což není zrovna nejlepší. Včasné odhalení problému totiž může velice ovlivnit další průběh léčby.
Veřejné zdravotní pojištění navíc nabízí řadu preventivních prohlídek a screeningových programů, které pomáhají zachytit například cukrovku, srdeční onemocnění nebo nádorová onemocnění ještě v počátečních stadiích. Je tedy škoda těchto možností nevyužívat. Čtyřicítka: Zkontrolujte srdce, cévy i cholesterol
Po čtyřicítce získávají na významu hlavně kontroly kardiovaskulárního systému. Praktický lékař sleduje krevní tlak, hmotnost, hladinu cukru a cholesterol, jehož zvýšené hodnoty mohou
upozornit třeba na vyšší riziko infarktu nebo cévní mozkové příhody. Součástí prevence je také EKG, které zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. U osob bez zvýšeného rizika se provádí od 40 let zpravidla jednou za čtyři roky, u rizikových pacientů častěji. Od 45 let mají dospělí nárok také na preventivní oční vyšetření hrazené pojišťovnou, a to ve stanovených intervalech. Padesátka: Nejdůležitější období pro screening rakoviny
Po dosažení 50 let přichází na řadu několik důležitých vyšetření zaměřených na včasné odhalení nádorových onemocnění. Ženy i muži mohou od roku 2026
absolvovat screening rakoviny tlustého střeva a konečníku již od 45 do 74 let. Na výběr mají test na skryté krvácení ve stolici jednou za dva roky nebo screeningovou kolonoskopii jednou za deset let. Ta umožňuje prohlédnout střevní sliznici a případně odstranit rizikové polypy, radí VZP.
Ženy od 45 let mají nárok na mamografické vyšetření jednou za dva roky. Důležitá je také každoroční gynekologická prohlídka, která zahrnuje prevenci rakoviny děložního hrdla. Muži ve věku 50 až 69 let se mohou zapojit do programu časného záchytu
rakoviny prostaty, o jejichž příznacích jsme psali na SvětěKreativity.cz. Základem je krevní test PSA, který pomáhá odhalit zvýšené riziko a určit potřebu dalších vyšetření. Od padesátky se navíc pravidelně kontrolují také ukazatele funkce ledvin. Jejich onemocnění totiž mohou dlouho probíhat bez výraznějších příznaků.
Zásadní změny v českých důchodech už v lednu 2027: Ministerstvo chce upravit výpočty výchovného Šedesátka: Myslete také na plíce a pevnost kostí
V šedesáti letech je vhodné pokračovat ve všech dosavadních screeningových programech, přece jen už trochu přituhuje. Pozornost v tomto věku si zaslouží také rakovina plic.
Program časného záchytu je určen současným i bývalým kuřákům ve věku 55 až 74 let, kteří splňují stanovená kritéria. Vyšetření probíhá pomocí nízkodávkového CT, které dokáže zachytit podezřelé změny v plicích ještě před vznikem obtíží. Fotografie: Freepik
Ženy po menopauze by neměly podceňovat ani osteoporózu. Řídnutí kostí kolikrát vůbec nebolí a prvním příznakem může být až zlomenina. Včasné vyšetření pomáhá odhalit zvýšené riziko a předejít vážnějším následkům. U mužů se screening osteoporózy uplatňuje od 65 let.
Na jaké prohlídky máte nárok bez ohledu na věk?
Kromě věkově podmíněných vyšetření existuje také základní preventivní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění:
Praktický lékař: preventivní prohlídka jednou za dva roky Zubní lékař: preventivní prohlídka jednou ročně Gynekolog: ženy od 15 let mají nárok na preventivní prohlídku jednou ročně Očkování: lékař může zkontrolovat očkovací průkaz a doporučit potřebné přeočkování, úhrada závisí na konkrétní vakcíně a podmínkách pojištění Nečekejte, až se objeví první příznaky
Na preventivní vyšetření byste neměli myslet pouze tehdy, když vás něco trápí. Jejich hlavním účelem je totiž odhalit zdravotní komplikace ještě předtím, než se začnou projevovat.
Některá vyšetření vyžadují žádanku, proto je nejlepší probrat jejich možnosti při pravidelné návštěvě praktického lékaře. Nezapomeňte také zmínit výskyt závažných onemocnění v rodině. Rodinná anamnéza může ovlivnit rozsah i četnost doporučených kontrol. Prevence je dostupná a ve většině případů plně hrazená. Byla by proto škoda této možnosti nevyužít.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
VZP, VZP, NZIP
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Preventivní prohlídky u lékaře ve 40, 50 a 60 letech: Podle věku záleží, zda pojišťovny vyšetření zaplatí pochází z webu Světkreativity.