Kdo někdy probíral babiččin šuplík s pleteninami, možná v něm našel dlouhé vlněné trubice bez chodidla. Natahovala si je přes tepláky, když šla na zahradu nebo seděla v chladné kuchyni, a mladší členové rodiny se tomu nejednou pousmáli. Sloužily hlavně k zahřátí a na vzhledu u nich moc nezáleželo. Před pár lety se ale tytéž kousky objevily na přehlídce a od loňska je módní weby počítají mezi zimní trendy.
Začaly je nosit baletky
Návleky jsou vlastně silnější podkolenky bez chodidla. Pletená trubice obvykle sahá od kotníku pod koleno, delší kusy až přes stehno. Původně patřily do baletních sálů, kde si je baletky a tanečníci oblékali na zkoušky. Měly jim pomoci udržet svaly v teple a předejít křečím.
Pletené návleky původně nosili tanečníci a baletky na zkouškách, aby jim nevychladly svaly. Ilustrační foto. Zdroj: MART PRODUCTION / Pexels.
Tradičně se pletly z čisté ovčí vlny. Dnes jsou častěji z bavlny, syntetiky nebo jejich směsi.
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Mezi běžné lidi se návleky dostaly začátkem 80. let. Postarala se o to vlna aerobiku a taneční filmy, především Flashdance z roku 1983, ale také Fame a Xanadu. Najednou je nosili i lidé, kteří baletní tyč v životě neviděli.
Západní móda 80. let s návleky lákala i mladé v Československu. Oblečení se tu ale často šilo, přešívalo a pletlo doma podle zahraničních časopisů.
Obliba ale opadla ještě během 80. let a později se návleky vracely jen občas jako nostalgická připomínka. Kdo je doma měl, nosil je dál spíš kvůli teplu než kvůli vzhledu. Odtud nejspíš pochází i jejich pověst babiččina doplňku.
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Současný návrat začal kolem roku 2022. Módní dům Miu Miu tehdy na přehlídce kolekce podzim/zima 2022 kombinoval návleky s baletkami a Chanel se 80. léty inspiroval v kolekci Cruise 2024.
Hlavní roli ale hraje baletní styl, kterému se říká balletcore. Patří k němu baleríny, úpletové kousky a zavinovací svetry a mezi generací Z se šíří hlavně přes TikTok. Zahraniční módní weby zařadily návleky v lednu 2026 mezi hity zimy a letos na podzim je uvádějí jako trend pro podzim a zimu.
Od dob aerobiku se přitom změnily barvy i oblečení, ke kterému se návleky nosí:
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80. léta Sezóna 2026 Barvy neonové krémová, šedá, ovesná, černá Kombinace džíny, manšestráky, legíny, punčocháče, cvičební úbor minisukně s neprůhlednými punčocháči, úpletové šaty, legíny, rovné nebo zkrácené džíny, široké kalhoty Shrnout ke kotníku a nechat vykukovat
Dnešní návleky se nosí volně shrnuté a nařasené těsně nad kotníkem. Čím víc se úplet vrství a krabatí, tím méně připomíná cvičební úbor z videokazety. Nejlépe vypadá žebrovaný nebo copánkový úplet.
Shrnutý návlek má být vidět, proto hodně záleží na botách. Do práce se k němu hodí mokasíny nebo nízké kotníkové boty, na víkend tenisky nebo dřeváky a k sukni baleríny či boty mary jane.
Přečtěte si také: Švadlena radí: kožešinový límec nikdy nečistěte vodou. Zůstane jako nový díky 1 surovině ze spíže Nařasené návleky mají vykukovat nad botami, proto se k nim volí obuv, která je nezakryje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když jsou návleky nejvýraznějším kouskem oblečení, nic jiného nemusí křičet. Stačí, aby jejich barva někde zazněla podruhé, třeba v punčocháčích nebo ve svetru. Šedé návleky se tak hodí například k šedým punčocháčům a černým balerínám. Kozačky až nad lýtko si k nim nechte na jindy, protože by návleky celé schovaly.
Proč sáhnout po vlně
Důvod, proč je nosily babičky, platí i dnes. Lýtka a kotníky jsou na chlad citlivé a návleky je zahřejí, klidně i pod kalhotami. Navlhnou-li vlněné návleky na sněhu, nezačnou hned studit. Vlákno vlhkost nasaje dovnitř a dál hřeje.
Kdo nesnáší kousání, může zkusit merino. Má jemnější vlákno než běžná vlna, přirozeně odolává zápachu a nemusí se prát po každém nošení. Čistá vlna má i slabiny: hůř snáší oděr, déle schne a může ji napadnout hmyz. Návleky s příměsí syntetického vlákna jsou odolnější.
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Na babiččin pár ze šuplíku i na nové návleky se vyplatí prací prostředek určený pro vlnu. Pračku pak nastavte na vlněný program s nízkými otáčkami, nebo je vyperte ručně v umyvadle. Teplotu si ověřte na štítku. Sušte je volně na vzduchu, protože v sušičce by se vlákna srazila.
Zdroje: https://choosemy.fashion/style-guide/what-to-wear-with-leg-warmers, https://vitamagazine.com/?p=96146, https://fizzymag.com/articles/leg-warmer-autumn-fashion, https://en.wikipedia.org/wiki/Leg_warmer, https://clickamericana.com/topics/beauty-fashion/vintage-clothing/retro-1980s-leg-warmers-fashion-fad, https://rarehistoricalphotos.com/legwarmers-fashion-1980s/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/152882-moda-za-totace-plisnaky-mrkvace-a-elastaky, https://bushman.cz/merino-wool, https://www.welovecycling.com/cs/2022/11/26/nadesel-cas-merina/, https://sneakerspirit.courir.com/en/?p=27476, https://glam.com/1080164/a-divisive-80s-trend-is-coming-back-just-in-time-for-winter, https://vmagazine.com/?p=184905, https://dilei.it/moda/scaldamuscoli-leg-warmers-tendenza-moda-inverno-2026/2092677/