Vosí hnízda, kterým se také říká včelí úly, patří mezi oblíbené druhy nepečeného vánočního cukroví. Pod kakaovým těstem se ukrývá jemný máslový krém a celé cukroví stojí na kulatém piškotu. Na přípravu nepotřebujete troubu a v této variantě dokonce ani syrová vejce.
Vánoční cukroví nemusí znamenat hodiny strávené u rozpálené trouby. Vosí hnízda se připravují z několika běžných surovin a jejich typický tvar vzniká pomocí malé formičky.
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Základem jsou rozdrcené dětské piškoty, kakao, máslo a moučkový cukr. Do těsta se přidávají také mandle, rum a mléko. Uvnitř se pak skrývá máslový krém ochucený skořicí.
Co budete potřebovat na vosí hnízda
Příprava: přibližně 45–60 minut podle zkušeností a velikosti formiček, plus čas na chlazení. Na kakaové těsto: 200 g dětských piškotů 200 g moučkového cukru 50 g nasekaných mandlí 80 g změklého másla 1 vrchovatá lžíce kakaa (pokud nemáte, nemusí být) 3 lžíce rumu 3 lžíce mléka Na máslový krém: 80 g změklého másla 70 g moučkového cukru ¼ lžičky mleté skořice Dále budete potřebovat: Celé kulaté piškoty na spodní část hnízd Moučkový cukr na vysypání formičky Formičku na vosí hnízda Cukrářský sáček nebo jinou pomůcku na plnění
Přesný počet hotových kusů závisí na velikosti použitých formiček.
Vosí hnízda nevyžadují pečení ani syrová vejce. Kakaové těsto z rozdrcených piškotů ukrývá jemný máslový krém ochucený skořicí. Jak připravit vosí hnízda krok za krokem
Ničeho se nebojte. Recept je snadný a postup zvládnete klidně i s dětmi. Je to zábava a navíc můžete už při přípravě ujídat. Garantuji vám, že si dokonalá hnízda s lahodnou náplní zamilujete. A teď už pojďme na to:
1. Připravte kakaové těsto
Dětské piškoty rozmixujte nebo rozdrťte najemno. Přesypte je do větší mísy a přidejte moučkový cukr, nasekané mandle, změklé máslo a kakao. Přilijte rum a mléko. Vše důkladně propracujte rukama, dokud nevznikne kompaktní těsto. Správně připravená hmota by měla držet pohromadě, ale neměla by se výrazně lepit na ruce. Pokud se těsto příliš drolí, přidejte trochu mléka. Jestliže je naopak lepivé, zapracujte do něj malé množství dalších rozdrcených piškotů.
Hotové těsto dejte na chvíli odpočinout do lednice.
2. Vyšlehejte jemný máslový krém
Do mísy vložte změklé máslo, moučkový cukr a mletou skořici. Suroviny důkladně utřete do hladkého krému. Náplň by měla být dostatečně pevná, aby se s ní dobře pracovalo pomocí cukrářského sáčku. Právě skořice dodává této variantě příjemnou vůni, která se hodí k vánočnímu cukroví.
3. Vytvarujte jednotlivá hnízda
Připravte si formičku a její vnitřek lehce vysypte moučkovým cukrem. Díky tomu půjde hotové cukroví snáze vyjmout. Do formičky vtlačte část kakaového těsta. Hmotu prsty upěchujte až k okrajům a zarovnejte. Pomocí trnu formičky vytvořte uprostřed otvor pro krém. Pokud používáte formičku bez trnu, můžete si pomoci například koncem vařečky.
4. Naplňte hnízda krémem
Do připraveného otvoru naneste máslový krém. Nejjednodušší je použít cukrářský sáček. Krémem vyplňte dutinu tak, aby se při přiklopení piškotem příliš nevytlačoval ven. Spodní část uzavřete celým kulatým piškotem a jemně přitlačte. Nakonec hnízdo opatrně vyjměte z formičky. Stejným způsobem pokračujte, dokud nespotřebujete připravené těsto a krém.
5. Nechte cukroví ztuhnout
Hotová vosí hnízda přeneste na tác a vložte alespoň na hodinu do lednice (během chlazení máslový krém zpevní a cukroví bude lépe držet tvar). Před podáváním můžete hnízda naaranžovat na vánoční talíř společně s dalšími druhy cukroví.
Vosí hnízda se připravují pomocí formiček, do kterých se vtlačí kakaové těsto. Vzniklá dutina se naplní máslovým krémem a uzavře kulatým piškotem. Cukroví pak stačí nechat ztuhnout v lednici. Co dělat, když se těsto lepí nebo rozpadá?
Při přípravě vosích hnízd může být největší překážkou správná konzistence těsta. Výsledek ovlivňuje například jemnost rozdrcených piškotů i množství tekutiny.
Těsto se drolí: Podle původního receptu pomůže přidat trochu mléka a hmotu znovu propracovat. Těsto se lepí: Přidejte malé množství jemně rozdrcených piškotů. Nepřisypávejte jich ale zbytečně mnoho najednou. Hnízda nejdou vyjmout z formičky: Před každým plněním formičku lehce vysypte moučkovým cukrem. Krém je příliš měkký: Před plněním ho můžete krátce vychladit, aby se s ním lépe pracovalo. Jak vosí hnízda skladovat?
Protože cukroví obsahuje máslo a mléko, uchovávejte hotová vosí hnízda v lednici, nejlépe v uzavřené nádobě. Nenechávejte je dlouho stát na teplém místě, například vedle radiátoru nebo na stole v přetopené místnosti. Máslový krém by mohl změknout a cukroví ztratit tvar.
Pokud je připravujete na Vánoce, naplánujte výrobu tak, abyste je nemuseli zbytečně dlouho skladovat. Přesnou dobu trvanlivosti nelze bez znalosti podmínek přípravy a skladování spolehlivě určit.
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Zdroj: Autorský text redakce Kapitalio.cz