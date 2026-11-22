3. kolo, klec v Las Vegas, Brazilka Tainara Lisboa pod přívalem ran na zemi a rozhodčí zasahuje v čase 3:20. Lucia Szabová, 28letá slovenská bojovnice v muší váze do 57 kg s bilancí 13-0 a bývalá dvojnásobná šampionka OKTAGON MMA, si v debutu v UFC připsala vítězství technickým knockoutem a k němu bonus za výkon večera. Pak se vrátila domů a začala počítat. Necelé tři týdny nato se posadila do slovenského studia a vysypala čísla, která si fanoušci nejslavnější organizace světa představovali úplně jinak. Redakce MMAmag dohledala stránku rozhovoru na ŠPORT.sk i oficiální výsledky turnaje a tři částky z jednoho večera sečetla.
První výplata z nejslavnější klece a hned nepříjemné srovnání
Szabová mluvila 19. listopadu 2026 v relaci Staredown slovenského serveru ŠPORT.sk, kterou moderuje Erik Farkaš. Ten jí nadhodil, že za debut mohla brát 12 000 dolarů za nástup a dalších 12 000 za výhru. Bojovnice ho opravila: podle ní šlo o 10 000 dolarů za nástup a 10 000 za vítězství.
Srovnání s domovem pak shrnula jedinou větou. „Je to určitě nižší výplata,“ řekla o UFC ve srovnání s OKTAGON MMA, největší česko-slovenskou organizací, kde posbírala pás v bantamové i v muší váze. A dodala: „Aby ty platy prostě byly nějak přizpůsobené tomu, co dáš do přípravy.“
Jsou to její slova, ne ověřené smluvní podmínky. Ani UFC, ani OKTAGON MMA výplaty bojovníků nezveřejňují. V navazujícím textu MMA Fanatik, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je zachycená celá pasáž včetně opravy moderátorova odhadu. Jak nepoměrně se tři částky z jednoho večera rozdělily, ukáže přepočet na koruny.
Jeden večer, tři položky a jeden hodně nepoměrný součet
Bonus za výkon večera potvrdilo UFC v oficiálním přehledu The Scorecard, který 1. listopadu 2026 publikoval Simon Head. Výši 100 000 dolarů, tedy zhruba 2,2 milionu Kč, uvádějí bonusové přehledy, mimo jiné MMA Mania.
|Položka z debutu
|USD
|Kč
|Výplata za nástup
|10 000
|zhruba 222 000
|Prémie za vítězství
|10 000
|zhruba 222 000
|Bonus za výkon večera
|100 000
|zhruba 2 222 000
|Celkem hrubého
|120 000
|zhruba 2 666 000
Poměr mluví sám za sebe. Bonus je pětinásobek toho, co Szabová podle svých slov dostala za nástup a výhru dohromady, a tvoří zhruba 83 procent celého součtu. Jistota 20 000 dolarů, loterie 100 000.
Krátce po zápase přitom kolovalo jiné číslo. MMA Fanatik tehdy pracoval s odhadem portálu Khel Now, podle kterého mohla Szabová za zápas vydělat 30 000 až 50 000 dolarů a s bonusem 130 000 až 150 000. Po jejím vystoupení ve Staredownu zbylo ze zápasové části 20 000 dolarů, a to ještě před daněmi, odvody týmu a náklady na přípravu.
Pět týdnů v Austrálii a účet, který běží i bez zápasu
Proč tedy k datu rozhovoru neměla nic? „Zatím mi to ještě ani nedošlo,“ řekla o bonusu. Podle Szabové posílá UFC peníze až po 6 týdnech, kdy se vyhodnotí dopingové testy. Nevadský předpis o nevyzbrojeném boji obecně ukládá, že bojovník má dostat zaplaceno podle zápasové smlouvy, žádnou veřejnou 6týdenní lhůtu pro bonusy ale nestanovuje.
K tomu přidala daňovou poznámku. „Kromě toho, že ho musím zdanit dvakrát,“ uvedla k bonusu s tím, že podrobnosti zdanění ve dvou zemích si teprve zjišťovala. Žádný úřad to zatím veřejně nepotvrdil, jde o její vlastní popis situace.
Výdaje byly naopak dávno hotové. 5 týdnů strávila v Austrálii, kde bydlela u trenéra, při delším kempu by si ubytování musela hledat sama. Finální fázi odladila v Las Vegas. A když s sebou bere syna, cestuje s nimi ještě doprovod, takže k účtu přibývá další cesta a pobyt. Co s bonusem udělá, až dorazí, popsala v témže rozhovoru, a ve starším vystoupení ve Staredownu redakce MMAmag dohledala, jak o budoucnosti v UFC mluvila ještě před debutem.
Plán s bonusem, jaký by od čerstvé hvězdy UFC čekal málokdo
Žádné auto, žádné hodinky. „Dám si to na nějaký spořicí nebo investiční účet. Určitě hodně z těch peněz podle mě půjde asi do další přípravy,“ řekla Szabová 19. listopadu 2026. Z bonusu se tak má stát hlavně provozní kapitál na příští kemp.
Posun od léta je přitom slyšet. V epizodě Staredownu zveřejněné 31. července 2026 na otázku, jestli se jednou vrátí jako šampionka UFC, odpovídala, že nerada mluví dopředu a že řeší nejbližší zápas. O necelé 4 měsíce později mluví o tisících dolarů, zdanění a letenkách. V přehledu UFCalendar k 20. listopadu 2026 další soupeřka ohlášená nebyla.
Nízký základ, vysoká loterie. Tak vypadá vstupné do UFC
ANALÝZA Případ Szabové neříká, že UFC platí mizerně. Říká něco jiného: že v jejím případě drží odměnu hlavně mimořádný bonus, zatímco smluvní základ podle jejích slov nepřekonal ani domácí OKTAGON MMA. Kdyby vyhrála nudně na body a bonus nepřišel, zbylo by jí 20 000 dolarů hrubého, tedy zhruba 444 000 Kč. Účet za Austrálii a Las Vegas by zůstal stejný.
Velký šek z Las Vegas tak zatím existuje hlavně na papíře. Až jednou podle Szabové dorazí, nekoupí si za něj nový život, ale další kemp, letenky a doprovod. Nejslavnější klec světa jí dala historický zápis, titul za výkon večera a čekání.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka