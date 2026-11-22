Přes 40 let před kamerou a téměř 200 rolí: Zemřel herec Larry Poindexter, který uspěl i v divadle a zpíval v kapele
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SvíčkyZdroj: Fotografie: Pexels
Článek byl publikován 22.11.2026 10:03
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