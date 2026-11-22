Vytáhnete z mrazáku kus masa a na okrajích má šedohnědá suchá místa, přestože ležel v pořádné krabičce. Právě proti tomu pomáhá vakuování, které si oblíbila řada lidí a o kterém se mluví jako o náhradě plastových dóz. Zavakuované jídlo ovšem může vypadat bezpečně i ve chvíli, kdy bezpečné být nemusí.
Konec jedné éry
Pro mnoho lidí je tupperware dodnes skoro jiné slovo pro plastovou krabičku s víkem. Americká firma, která za značkou stojí, v září 2024 vyhlásila v USA bankrot po letech klesajících prodejů.
Plastové dózy s víkem dostaly v českých kuchyních jméno podle značky, která se z Česka stáhla. Ilustrační foto. Zdroj: Magda Ehlers / Pexels.
Začátkem roku 2025 ukončily provoz belgický a portugalský závod a s nimi skončil i prodej v Evropě, Česko nevyjímaje. Od jara 2025 se značka vrátila na několik evropských trhů, třeba do Francie, Německa nebo Polska. Česko mezi nimi není a český web ani v listopadu 2026 nefunguje. Mezitím si do kuchyní našla cestu vakuovačka.
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Vakuovačka ze sáčku odsaje vzduch a okraj teplem zataví. Uvnitř zůstane jen málo kyslíku a další vzduch už se k jídlu nedostane. Místo jednorázových sáčků poslouží i vakuové nádoby na opakované použití.
Kyslík způsobuje žluknutí tuků a změny barvy. Bez něj si třeba mleté maso nebo plátky sýra déle udrží barvu, strukturu i chuť.
Nejvíc je to znát v mrazáku. Vakuum brání vysychání a spálení mrazem, které se projevuje právě šedohnědými kožovitými místy. Taková místa nejsou zdravotní riziko, maso je na povrchu jen vyschlé a hůř chutná. Okraje můžete před vařením odříznout. Státní zdravotní ústav (SZÚ) ostatně radí vytlačit při mražení ze sáčku vzduch a vakuovačka tuhle zásadu jen dotahuje.
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Vakuovačka jídlo neuchová tak, aby mohlo ležet ve spíži. Zpomalí jen to, jak rychle ztrácí kvalitu. Bakterie, které v jídle už jsou, v sáčku zůstanou. Maso, uzeniny i uvařené jídlo proto patří i zavakuované do lednice nebo mrazáku. Ani v lednici ale nevydrží věčně, protože bakterie Listeria monocytogenes se umí množit i pod 0 °C.
Některým bakteriím prostředí bez kyslíku dokonce vyhovuje. Clostridium botulinum, původce botulismu, se množí právě bez vzduchu, hlavně ve vlhkých a málo kyselých potravinách. Vakuum navíc potlačí bakterie, které jídlo viditelně kazí zápachem, slizem nebo změnou barvy, takže nebezpečná potravina může vypadat úplně normálně. Proti tomu chrání chlad. Podle pokynů britského úřadu Food Standards Agency z prosince 2020 se druh této bakterie, který snáší chlad, pod 3 °C nemnoží a toxin tvoří už od 3 °C výš. SZÚ doporučuje lednici do 5 °C a mrazák nejméně na −18 °C. Teplota se ale v různých částech lednice liší, takže zavakuované maso dejte tam, kde je nejchladněji.
Zvláštní pozornost si zaslouží ryby. Jsou známým zdrojem bakterie C. botulinum typu E, která se bez kyslíku dokáže množit i při teplotě běžné lednice. Zmraženou zavakuovanou rybu proto před rozmrazováním vyndejte ze sáčku, nebo sáček aspoň prořízněte, aby se dovnitř dostal vzduch.
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Většinou jde o hygienu a pořádek:
Před prací si umyjte ruce a připravte čistou plochu i nástroje. Po syrovém mase očistěte i samotnou vakuovačku. Každý sáček popište obsahem a datem. Balíčky z mrazáku rozmrazujte v lednici a rozmražené už nenechávejte ležet v teple.
Když si u jídla z lednice nejste jistí, vyhoďte ho. U zavakuovaných potravin to platí dvojnásob, protože zkázu na nich často nepoznáte zrakem ani čichem.
Kdy se přístroj vyplatí a kdy stačí dóza
Největší užitek přinese vakuovačka u masa a ryb na mražení. U jiných potravin se bez ní obejdete, nebo s ní musíte zacházet opatrně.
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Co balíte Jak pomůže vakuum Na co myslet maso a ryby do mrazáku velké balení rozdělíte na porce na jedno jídlo vytáhnete jen to, co uvaříte, a méně plýtváte suché trvanlivé potraviny déle si udrží kvalitu stejně dobře poslouží obyčejná vzduchotěsná dóza křehké a měkké potraviny vakuovat je lze tlak přístroje je může rozmačkat vlhká a tekutá jídla vakuovat je lze vlhkost brání pevnému svaru, levnější modely často nemají režim pro vlhké potraviny
Obyčejné dózy tak z kuchyně mizet nemusí. Na suché zásoby poslouží dál a vakuovačka je doplní hlavně tam, kde chcete v mrazáku ochránit maso nebo ryby před vysycháním.
Zdroje: https://hgic.clemson.edu/factsheet/vacuum-packaging-foods-at-home/, https://www.gov.uk/government/publications/vacuum-packaging/vacuum-packaging, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/freezing-and-food-safety, https://datcp.wi.gov/Documents/StoringThawingVacuumPkgdFish.pdf, https://brunswick.ces.ncsu.edu/2020/10/thawing-vacuum-packed-fish/, https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/lednicka3-12004.pdf, https://cnn.iprima.cz/konec-ikonicke-znacky-v-cesku-vyrobky-od-ni-ma-temer-kazdy-464357, https://cc.cz/tupperware-a-avon-bankrotuji-v-devadesatkach-vtrhly-do-ceska-ted-uz-je-jejich-styl-prodeje-oldschool/, https://newstream.cz/zpravy-z-firem/krach-tupperware-legendarni-vyrobce-plastovych-obalu-dobojoval, https://www.retaildetail.eu/news/home/will-europe-have-to-do-without-tupperware/, https://www.bosch-home.com/cz/novinky/vakuovaci-system-bosch, https://www.brusselstimes.com/1728179/tupperware-returns-to-belgium-in-force, https://extension.umaine.edu/food-health/2024/09/03/vacuum-sealing/
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