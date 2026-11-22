Fio banka v listopadu zvedla úrok na svém spořicím kontě. Vyplatí se k ní teď poslat všechno, co máte našetřeno? Vyšší sazba platí jen pro část peněz na účtu. Kdo má našetřeno víc, může se po roce divit, jak málo mu přibylo.
Velký zůstatek, malý úrok
Od 16. 11. 2026 úročí Fio banka své Fio konto sazbou 4,02 % ročně. Do 15. 11. 2026 dostávali klienti za stejné pásmo 3,50 %. Novou sazbu však mají jen peníze do 200 000 Kč.
Představte si domácnost, která má na Fio kontu 600 000 Kč. Podle našeho orientačního výpočtu hrubého ročního úroku při stálém zůstatku a bez měsíčního připisování jí účet vynese 8 440 Kč. Z celé částky je to zhruba 1,41 %.
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Domácnost s 200 000 Kč získá podle stejného výpočtu hrubě 8 040 Kč, za starou sazbu 3,50 % by to bylo 7 000 Kč. První domácnost má tedy na účtu o 400 000 Kč víc, ale vydělá jen o málo víc.
Úrok se počítá po patrech
Fio konto používá pásmové úročení. Zůstatek se rozdělí na části a každá má vlastní sazbu. Na vašem prvním Fio kontu dostane prvních 200 000 Kč sazbu 4,02 %, ať máte na účtu jakkoli velkou částku. Peníze nad touto hranicí dostávají sazbu dalšího pásma.
Pro vyšší pásma platí od 16. 11. 2026 tyto sazby:
0,10 % ročně dostanou peníze mezi 200 000 Kč a 1 mil. Kč, 0,15 % ročně připadne na část přesahující 1 mil. Kč, 0,20 % ročně připadne na část přesahující 10 mil. Kč. Přečtěte si také: Kolik je vám let, tolik procent dolů: GrandOptical do 13. prosince zlevňuje vybrané obruby, osmdesátiletí ušetří 80 %
Nízkou sazbu 0,10 % tedy dostane jen ta část úspor, která přesahuje 200 000 Kč. U domácnosti z našeho příkladu jde o 400 000 Kč.
Při pásmovém úročení dostane každá část zůstatku jinou sazbu a peníze mezi 200 000 Kč a 1 mil. Kč se na Fio kontu úročí jen 0,10 % ročně. Ilustrační foto. Zdroj: Mateusz Dach / Pexels. Co znamená „bez podmínek“
Na rozdíl od mnoha konkurenčních nabídek tu banka nesleduje, jak účet používáte. Úrok podle sazby 4,02 % dostanete, i když s penězi celý rok nijak nehnete. Pár pravidel přesto platí. Zvýhodněnou sazbou se úročí jen jedno Fio konto na klienta a druhé a další konto má i pro prvních 200 000 Kč sazbu jen 0,05 %. Uvnitř Fio banky posíláte peníze volně, mimo ni jen na jeden zvolený účet v Česku v korunách nebo na Slovensku v eurech.
Když narazíte na vyšší číslo u jiné banky, podívejte se nejdřív, do jaké částky platí a co za něj banka chce. Podle analýzy společnosti Portu z listopadu 2026 bývá právě tohle u nejvyšších sazeb pravidlem. Některé účty úročí celý zůstatek bez limitu. U jedné takové nabídky od slovenské banky si ale ohlídejte zdanění. Bez dokladu z finančního úřadu, že daňově patříte do Česka, můžete z úroků odvést daň dvakrát. Které konkrétní účty mají limit vkladu nebo podmínky aktivity, uvádějí zdroje pod článkem.
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Pro částky nad 200 000 Kč má Fio banka dva další produkty a každý má jiný háček:
Produkt Sazba od 16. 11. 2026 Na co si dát pozor Fio spořicí účet 3,52 % na celý zůstatek (dříve 3 %) nejvýš 2 převody nebo výběry za kalendářní měsíc, při třetím je úrok za celý měsíc 0 % Roční termínovaný vklad 4,02 % ve všech pásmech, i nad 200 000 Kč peníze jsou vázané, předčasný výběr jde jen se sankcí
Kratší i delší termínované vklady mají nižší sazbu než roční. Domácnost z našeho příkladu může nechat 200 000 Kč na Fio kontu a 400 000 Kč přesunout na Fio spořicí účet. Podle našeho orientačního výpočtu hrubého ročního úroku při stálém zůstatku, bez měsíčního připisování a při nejvýš 2 výběrech nebo převodech měsíčně ze spořicího účtu jí to vynese 22 120 Kč.
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Z úroků na nepodnikatelském účtu u tuzemské banky srazí banka fyzické osobě daň 15 % sama, do daňového přiznání je proto neuvádíte. Stejně to platí i v roce 2027, u úroků ze zahraničí ale platí jiný režim. Z 8 440 Kč hrubého úroku při celých 600 000 Kč na Fio kontu tak podle našeho modelu zůstane 7 174 Kč.
Podle pravidel platných v listopadu 2026 jsou vklady pojištěné na 100 %, standardně nejvýš do ekvivalentu 100 000 EUR na jednoho vkladatele u jedné banky. U vybraných vkladů fyzických osob uložených v posledních 3 měsících, třeba z dědictví, prodeje bydlení nebo odstupného, je to až 200 000 EUR. Náhradu vyplácí Garanční systém finančního trhu. U větších úspor proto stojí za to zvážit jejich rozložení.
Než peníze přesunete, vezměte si kalkulačku a svůj zůstatek. Jak ukazuje domácnost s 600 000 Kč, procento z reklamy může s tím, co reálně přibude, souviset jen málo. Sazby v článku platí od 16. 11. 2026 podle aktuálního sazebníku Fio banky, který může banka kdykoli změnit. Před převodem peněz si proto sazebník ověřte.
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Zdroje: https://www.fio.cz/docs/cz/urokove_sazby_FO.pdf, https://www.mesec.cz/clanky/sporeni-v-listopadu-2026/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analyza-banky-zvysuji-uroceni-sporicich-uctu-nabidek-pres-ctyri-pct-pribyva/2900459, https://www.banky.cz/clanky/kolik-skutecne-vydelate-na-sporeni-u-fio-banky/, https://finex.cz/banka/fio-banka/sporici-ucet-fio-konto/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586, https://www.banky.cz/clanky/konec-srazkove-dane-od-ledna-2027-se-uroku-ze-sporeni-netyka/, https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Jak-jsou-pojisteny-vklady-u-bank-a-druzstevnich-zalozen-v-CR, https://www.e15.cz/finexpert/banky-a-ucty/dalsi-banka-uroci-uspory-pres-4-procenta-zvysuje-sazby-u-obou-sporicich-uctu-i-terminovanych-vkladu-1437339