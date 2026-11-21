Odpálení petardy nebo ohňostroje na nesprávném místě může přinést pokutu až sto tisíc korun. Městské vyhlášky a zákony chrání bezpečí lidí i zvířat před zraněním a toxickým dýmem.
Konec kalendářního roku a oslavy příchodu Nového roku bývají tradičně spojeny s bujarým veselím, jehož kulisu často tvoří světelné záblesky a dunivé rány petard. Zatímco v minulosti bylo odpalování rachejtlí vnímáno jako běžná součást svátků, dnes se situace dramaticky mění. Jak ve svém informačním servisu připomíná
Policie České republiky k pravidlům pro silvestrovské oslavy, používání zábavní pyrotechniky podléhá stále přísnější regulaci. Řada měst a obcí přistupuje k plošným zákazům na celém svém území nebo vymezuje rozsáhlé ochranné zóny, kde je jakékoliv odpalování zakázáno pod hrozbou vysokých finančních postihů.
Důvodem této přísné regulace není snaha kazit lidem sváteční náladu, ale ochrana zdraví obyvatel, veřejného majetku i bezbranných zvířat. Každý rok končí silvestrovská noc desítkami požárů, utrženými prsty, popáleninami obličeje a zbytečnými úhyny zvířat. K tomu se přidává extrémní znečištění ovzduší, které v hustě osídlených oblastech dosahuje hodnot srovnatelných s ekologickou havárií.
Kategorie zábavní pyrotechniky a věková omezení
Veškeré pyrotechnické výrobky dostupné na tuzemském trhu musí splňovat přísné bezpečnostní normy a být označeny značkou CE. Podle platné legislativy, kterou stanovuje
zákon o pyrotechnických výrobcích, se zábavní pyrotechnika dělí do čtyř základních kategorií podle stupně nebezpečnosti a hlučnosti. Prodejci mají zákonnou povinnost kontrolovat věk kupujících, přičemž nákup na tržnicích bez řádného ověření původu představuje obrovský hazard.
Kategorie F1 představuje výrobky s velmi nízkým nebezpečím a zanedbatelnou hladinou hluku, kam patří například prskavky, bouchací kuličky, dortové fontány nebo malé dýmovničky. Tyto produkty smí koupit a používat osoby od patnácti let věku a lze je používat i v omezených vnitřních prostorách, pokud to návod výslovně povoluje. Naopak kategorie F2 již vyžaduje věk minimálně osmnáct let a patří sem klasické římské svíce, menší baterie výmetnic nebo rakety určené výhradně pro otevřená venkovní prostranství.
Výrobky kategorie F3 představují středně velké nebezpečí, vyžadují věkovou hranici jednadvaceti let a velké volné prostranství s bezpečnostním odstupem minimálně patnáct metrů. Nejnebezpečnější kategorie F4 zahrnuje profesionální pyrotechniku s vysokým rizikem, kterou smí nakupovat a odpalovat pouze osoby s odbornou způsobilostí a platným osvě羣čením od Českého báňského úřadu. Prodej této kategorie běžným spotřebitelům je trestným činem.
Použité baterie výmetnic zanechávají v prostředí spáleniště a toxický odpad. Kde platí přísný celoroční zákaz a jaké hrozí sankce
I když si pořídíte legální certifikovaný výrobek, neznamená to, že jej můžete odpálit kdekoliv. Celostátní zákonná úprava i místní obecně závazné vyhlášky stanovují přísné zóny se zákazem pyrotechniky. Typickým příkladem je hlavní město Praha a další velká města, která zakazují odpalování v památkových rezervacích, historických centrech, v parcích, na náplavkách a v blízkosti vodních toků, kde zimují labutě a kachny.
Zákon rovněž přísně zakazuje používat pyrotechniku kategorie F2 a vyšší v okruhu dvě stě padesát metrů od lůžkových zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, útulků pro opuštěná zvířata a zoologických zahrad. Zákaz platí také v blízkosti velkých chovů hospodářských zvířat a na celém území národních parků a chráněných krajinných oblastí. Za porušení těchto zákazů hrozí na místě příkazní pokuta v řádu tisíců korun a ve správním řízení může sankce pro fyzické osoby vyšplhat až na sto tisíc korun.
Zákaz platí i na vlastním soukromém pozemku, pokud zahrada leží v památkovém pásmu nebo v zakázané zóně u nemocnice. Stejně jako platí
pravidla pro sousedské vztahy a obtěžování kouřem, ani na vlastním dvoře nesmí nikdo ohrožovat sousedy nadměrným hlukem a odletujícími jiskrami.
Odhrnete sníh k sousedovu plotu a máte hotovo. Jenže právě tohle vás může přijít draho Přehled kategorií zábavní pyrotechniky
Následující tabulka přehledně shrnuje zákonné požadavky na jednotlivé kategorie pyrotechnických výrobků v České republice.
Kategorie výrobků Věková hranice Typické příklady Místo povoleného použití Bezpečnostní odstup Kategorie F1 Od 15 let věku Prskavky bouchací kuličky malé fontány Venku i ve vybraných interiérech Minimálně jeden metr Kategorie F2 Od 18 let věku Římské svíce malé kompakty petardy Výhradně volné venkovní prostranství Minimálně osm metrů Kategorie F3 Od 21 let věku Velké baterie výmetnic těžké rakety Velká volná prostranství mimo zástavbu Minimálně patnáct metrů Kategorie F4 Pouze odborníci Profesionální kulové pumy velké efekty Přísně vymezená odpaliště s povolením Desítky až stovky metrů Toxický koktejl v ovzduší a nebezpečí pro lidské plíce
Ohňostroje nepředstavují pouze akustický hluk a riziko popálení, ale také masivní chemické zamoření životního prostředí. Jak dokládají rozsáhlá měření vědců publikovaná institucí
Akademie věd České republiky o toxických látkách z ohňostrojů, během jediné silvestrovské noci se do ovzduší uvolní desítky tun toxických látek a těžkých kovů, které se v běžném životě v takových koncentracích nevyskytují.
Zářivé barvy ohňostrojů vznikají spalováním sloučenin kovů. Červená barva vyžaduje soli stroncia, zelenou barvu dodává vysoce toxické baryum, modré odstíny zajišťují sloučeniny mědi a oslnivý bílý třpyt produkuje hořčík a hliník. K tomu se přidávají sloučeniny olova, antimonu, chromu a zinku. Vědci z Ústavu chemických procesů zdůrazňují ve své
zprávě Akademie věd o karcinogenních látkách z pyrotechniky, že pokud by takové obrovské množství těžkých kovů vypustil do vzduchu průmyslový podnik, čelil by okamžitému trestnímu stíhání a uzavření provozu.
Jemný dým z výbuchů obsahuje mikroskopické prachové částice, které snadno pronikají hluboko do plicních sklípků a odtud přímo do krevního oběhu. U dětí, astmatiků a starších lidí vyvolává tento štiplavý kouř okamžité dechové potíže a astmatické záchvaty. Toxické kovy navíc z ovzduší nezmizí, ale usedají na sníh, půdu a střechy, odkud se splachují do podzemních vod a potoků.
Co dělat při selhání výrobku a jak bezpečně odpalovat
Pokud se rozhodnete legální pyrotechniku použít, musíte striktně dodržovat zásady prevence požárů. Výrobky nikdy neodpalujte z oken, lodžií ani pod korunami stromů. Baterii výmetnic vždy postavte na pevnou, vodorovnou a nehořlavou plochu. Aby se kompakt při střelbě nepřevrátil a nezačal pálit do davu přihlížejících, zajistěte jej po stranách těžkými cihlami nebo jej upevněte k pevnému kolíku zaraženému do země.
Zásadním momentem bývá selhávka, kdy po zapálení zápalnice nedojde k výmetu. V takové situaci lidé dělají osudovou chybu, že se k výrobku okamžitě vrací a naklánějí se nad ústí výmetnice, aby zjistili příčinu. Jak výslovně nařizují
bezpečnostní pokyny Hasičského záchranného sboru k používání pyrotechniky, k selhanému výrobku se nesmíte přiblížit dříve než po uplynutí minimálně dvaceti až třiceti minut. Zpožděné prohořívání zápalné šňůry může způsobit opožděný výbuch, který vám utrhne ruku nebo popálí obličej.
Selhaný výrobek nikdy znovu nezapalujte. Po uplynutí bezpečné čekací doby k němu přistupte z boku s ochrannými brýlemi a celý výrobek zalijte dostatečným množstvím vody z kbelíku nebo jej celý ponořte do vody na dobu dvaceti čtyř hodin. Rozmočenou směs následně zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce v běžném směsném odpadu.
Domácí zvířata trpí při hlasitých výbuších panikou a hledají bezpečný úkryt. Utrpení psů a volně žijícího zvířectva
Zatímco lidé vnímají světelné a zvukové efekty jako zábavu, pro zvířata představují nekontrolovatelný teror. Sluch psů a koček je mnohonásobně citlivější než lidský. Výbuchy petard pro ně představují fyzickou bolest a vyvolávají těžký stav paniky. Vyděšení psi v panice přeskakují ploty, utíkají ze zahrad a končí pod koly projíždějících aut. Nebezpečí hrozí také venkovnímu ptactvu, u kterého i nevhodné
bezpečné umístění krmítka a náhlé noční rány způsobují panické noční lety, nárazy do překážek a fatální zranění.
Majitelé psů a koček by měli na silvestrovský večer včas připravit bezpečné zázemí. Zvířata nikdy nenechávejte samotná na zahradě ani v kotci. Poslední venčení naplánujte ještě za světla na pevném vodítku. Doma zatáhněte žaluzie, vytvořte psovi tichý pelíšek v koupelně nebo chodbě a pusťte tlumenou hudbu, která překryje náhlé akustické šoky. V případě extrémního strachu konzultujte s veterinářem vhodné zklidňující přípravky s dostatečným předstihem.
Přikrmování ptáků v zimě má svá pravidla. Plastové síťky představují zbytečné riziko Shrnutí hlavních zásad zacházení s pyrotechnikou
Při oslavách nového roku dbejte v prvé řadě na zákony a ohleduplnost k okolí. Kupujte výhradně certifikovanou pyrotechniku kategorií F1 a F2 s českým návodem od ověřených prodejců. Zkontrolujte vyhlášku své obce a respektujte celoroční zákazy v chráněných zónách, u nemocnic a útulků pro zvířata. Odpalujte pouze na volném prostranství, výmetnice vždy pečlivě zajistěte proti převrácení a nikdy se nenaklánějte nad selhaný výrobek. Chraňte své domácí mazlíčky před hlukem v uzavřených prostorách a oslavte příchod nového roku bezpečně a bez zbytečných rizik.
Zdroje fotografií Silvestrovský ohňostroj na noční obloze:
Andreas Weith / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Zbytky odpálené pyrotechniky po oslavách:
Dr. Bernd Gross / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Pes schovaný pod dekou před hlukem:
Free-Photos / Wikimedia CC0