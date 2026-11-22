Pokud se neustále probouzíte uprostřed noci, měli byste rychle zpozornět. Za problémem totiž mohou stát potíže, které mají negativní dopad na zdraví.
Pokud se neustále probouzíte uprostřed noci a nejde vám ihned znovu usnout, může to mít hned několik důvodů, a to včetně přílišného stresu nebo základních zdravotních potíží. Je proto důležité,
abyste problém nenechali bez povšimnutí a rozhodli se ho co nejdříve vyřešit – chronická nespavost či nedostatečný odpočinek zvyšují riziko vzniku řady závažných onemocnění, včetně srdečního infarktu či mozkové mrtvice. Naštěstí však existuje několik způsobů, jak si pomoci, a ochránit se tak před potenciálním nebezpečím, říká doktor Meir Kryger. Stres
Pokud jste se setkali s probouzením se uprostřed noci poprvé, měli byste se nejprve zamyslet nad tím, zda není příčinou problému přílišný stres. Pokud se totiž potýkáte s nadbytkem stresu, tělo má tendenci aktivovat sympatický nervový systém,
což může vést k náhlému probuzení uprostřed nočního odpočinku. V tomto případě je také běžné, že pacienti pociťují zvýšenou srdeční frekvenci a krevní tlak – tyto tělesné změny mohou navíc ztížit opětovné usnutí. Stárnutí
Stárnutí hraje ve spánku velkou roli – s přibývajícím věkem se totiž mění i spánkové cykly, například
vlivem užívání některých léků nebo onemocnění, které ovlivňuje spánek. Stejně tak dochází u každého člověka postupem času ke snížení kvality odpočinku, což vede k větší náchylnosti k probouzení vlivem vnějších faktorů, jako je hluk a světlo. Užívání léků
Existuje mnoho léků, které narušují noční spánek. Patří mezi ně především:
antidepresiva, beta-blokátory, kortikosteroidy, volně prodejné léky proti nachlazení, diuretika.
Pokud máte podezření, že vás některý z výše uvedených léků budí uprostřed noci, poraďte se se svým lékařem – možná vám doporučí jiný prostředek pro vaše onemocnění, léky však sami nevysazujte. Může vám doporučit i úpravy životního stylu, které podporují kvalitnější spánek.
Další zdravotní potíže
Mezi další zdravotní potíže, které mohou ovlivňovat váš spánek a způsobovat probouzení se uprostřed noci, patří:
Spánková apnoe, která způsobuje, že během spánku přestáváte dýchat. Gastrointestinální refluxní choroba, jež způsobuje pálení žáhy nebo zažívací potíže. Artritida, typ zánětu, který způsobuje silnou bolest kloubů. Syndrom neklidných nohou Deprese, porucha nálady, při níž pocity smutku, ztráty nebo hněvu narušují váš každodenní život. Neuropatie, při které dochází k pocitu brnění v rukou a nohou. Zvětšená prostata, jež vede k častější potřebě močit. Příznaky menopauzy, včetně nočního pocení nebo návalů horka. Fotografie: Freepik
Pokud máte podezření, že trpíte některým z těchto stavů, raději kontaktujte svého praktického lékaře, který vám pomůže s diagnostikou a následnou léčbou. Obraťte se na lékaře i v případě, že noční buzení doprovází dušnost, bolest na hrudi nebo dechové pauzy ve spánku.
Volba životního stylu
Příprava na kvalitní spánek je velmi důležitá a jeho nedodržování může vést k mnoha zdravotním problémům. Abyste lépe spali, měli byste se vyhýbat některým faktorům, které ovlivňují noční odpočinek, včetně:
dívání se na obrazovku počítače nebo mobilního telefonu v době před spaním, pití alkoholu nebo kofeinu před spaním, konzumace jídla před spaním, konzumace kořeněných jídel ve večerních hodinách, kouření, spaní na místě, které není vhodné pro spánek, příliš pozdního spánku během dne, nedostatečného pohybu.
Změna těchto návyků může váš spánek výrazně zlepšit.
Zdroj:
Healthline
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Za nočním probouzením může stát stres, věk nebo léky. Pět skupin častých příčin zahrnuje i antidepresiva a kofein zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.