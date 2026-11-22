Rodič, který zůstal několik let doma s malým dítětem, potřebuje při výpočtu penze zohlednit dvě různé věci. První je doba pojištění, od níž se odvíjí nárok na důchod a část jeho výše. Osobní péče o dítě do 4 let se už dnes za splnění podmínek uznává jako náhradní doba pojištění. Druhou věcí jsou příjmy, z nichž se penze vypočítává. Pokud rodič při péči příjmy neměl, může se toto období při určování průměru vynechat jako vyloučená doba. Účelem je zachovat výši průměrného výdělku dosaženého v ostatních letech a nenahradit roky péče nulovým příjmem.
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Schválená reforma počítá s průměrnou mzdou
Od ledna 2027 zavádí reforma z roku 2024 vlastní mechanismus pro ocenění osobní péče. U dítěte se vztahuje na péči do tří let a vychází z průměrné mzdy příslušného roku. Zohledňuje také některé případy péče o člověka závislého na pomoci druhých, kde se používá celá průměrná mzda nebo její polovina podle stupně závislosti.
U starobních důchodů se má porovnat výsledek s dosavadním postupem, při kterém se péče při výpočtu průměrných výdělků vyloučí. Při porovnání hraje roli také nárok na výchovné. Ve variantě s oceněním péče reforma zachovává samostatný příplatek za třetí a každé další vychované dítě.
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Příjem navíc by se projevil až v penzi
Nový pozměňovací návrh by použil jiný princip a rozšířil ocenění péče o děti o celý čtvrtý rok. Základem má být částka 65 tisíc korun měsíčně, s níž se pracuje při výpočtu penze. Výplata rodiče ani rodičovský příspěvek se touto částkou nezvyšují.
U péče, která probíhala před desítkami let, se má hodnota promítnout prostřednictvím přepočtu odpovídajícího roku péče. Jakmile by rozhodná průměrná mzda hranici 65 tisíc korun překročila, návrh počítá s použitím vyšší mzdy. Počítá také se zohledněním výdělku rodiče, který se během uznávané péče vrátil do zaměstnání.
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Počítá se i s péčí obou rodičů
V rodině, kde se rodiče při péči vystřídali, by se podle návrhu mohlo ocenění rozdělit podle toho, kdo pečoval a kdy. Pokud by při souběhu péče nešlo určit, kdo ji vykonával ve větším rozsahu, připadla by každému část ocenění.
Výchovné má nyní pravidlo, podle něhož za jedno dítě náleží pouze jednomu člověku. Pro rodiče na prahu penze bude navíc podstatný den, od něhož mu bude důchod přiznán. Změna se připravuje pro nové penze od roku 2027 a k 21. listopadu ji poslanci ještě neschválili. Další projednávání novely je navržené na schůzi začínající 24. listopadu.
Co z toho podle nás plyne
Když jsme si prošli, co reforma přináší a co navrhuje nový pozměňovací návrh, vychází nám z toho jedna zásadní věc: rodiče, kteří byli několik let doma s dítětem, by neměli být v penzi znevýhodněni. Už dnes se péče o dítě do 4 let uznává jako náhradní doba pojištění a roky bez příjmu se při výpočtu průměru vynechají, aby je nenahradila nula. Reforma jde dál.
Zároveň ale musíme být upřímní: návrh zatím není schválený. Podle toho, co víme k 21. listopadu, o něm poslanci nerozhodli a další jednání je na programu schůze od 24. listopadu.
Radili bychom proto nic neplánovat na jistotu a počkat, co z toho nakonec projde. Rodiče, kterým se blíží penze, by měli sledovat i to, od kdy jim bude důchod přiznán, a výchovné, které se dál přiznává jen jednomu z rodičů na jedno dítě. Konkrétní výpočet vám nikdo nespočítá jinak než podle vašich vlastních údajů, takže jde o to ověřit si ho v ČSSZ.
psp.cz, MPSV, arecenze.cz, novinky.cz