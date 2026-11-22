Sklenička s pískem z oblíbené pláže vypadá na poličce jako nevinná vzpomínka na léto. Na Sardinii ale za takovou památku turistům hrozí citelná pokuta a celníci ji hledají v autech i v kufrech. Kdo se navíc vrací od moře ze zemí mimo Evropskou unii, musí počítat i s českými celníky, kteří hlídají jiné poklady z pobřeží.
Písek do skleničky? Na Sardinii ho nechte ležet
Jestli si smíte z pláže odnést hrst písku, záleží na tom, kde zrovna jste. Na italské Sardinii platí od srpna 2017 regionální zákon o cestovním ruchu č. 16/2017. Jeho článek 40 zakazuje bez povolení odnášet, mít u sebe nebo prodávat tyto přírodniny z pobřeží i z moře:
písek, oblázky, kameny, mušle.
Zákaz platí i pro malé množství a na účelu nezáleží. Turista, který si veze pár hrstí pro sebe, se posuzuje stejně jako ten, kdo chce přírodniny prodávat. Ostrov tak chrání písečné duny a křehké pobřeží, kterým škodí, když si z nich kousek odnese každý z davu návštěvníků.
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Za porušení zákona hrozí správní pokuta od 500 do 3 000 eur. Podle kurzu ČNB z 20. 11. 2026, kdy euro stálo 24,470 Kč, to dělá zhruba 12 000 až 73 000 Kč, přičemž korunová částka se mění s kurzem. Pokuta navíc platí jen tehdy, když čin není závažnějším deliktem, takže přísnější postih podle jiných předpisů vyloučený není.
Pokuty ukládají obce, sardinský lesní a environmentální sbor Corpo forestale a další oprávněné orgány. Dříve letiště písek turistům jen zabavovala, a to bez pokuty. První pokuty po účinnosti zákona padly na letišti v Cagliari.
Kontrola čeká už v přístavu
Hlídá se při odjezdu z ostrova, a to u všech turistů včetně Čechů. V přístavech prohlížejí auta celníci italské celní agentury ADM spolu s ostrahou přístavu. Na letištích přírodniny v kufru prozradí rentgen.
Přečtěte si také: Pojišťovna může ukrojit i z brigády důchodců. U 1 typu dohody to ale pod 12 000 Kč nehrozí Celníci v sardinských přístavech prohlížejí auta turistů ještě před naloděním na trajekt a přírodniny z pláží zabavují. Ilustrační foto.
Podle zjištění ADM, které v polovině listopadu 2026 zveřejnila agentura ANSA, našli celníci v Porto Torres v autě francouzského seniora 12 plastových lahví písku. Muž se chystal nalodit na trajekt a každou lahev měl označenou jménem pláže.
Celníci lahve zabavili a písek se má vrátit na pláže, odkud pochází. Pokuta turistovi hrozí, její výše ale zatím nebyla zveřejněna. Podobná zadržení se v sardinských přístavech opakují, někteří turisté vezou písek a oblázky ve velkém množství a dostávají pokuty podle téhož zákona.
Doma celníci hledají korály
Česká Celní správa varuje cestující před jinými suvenýry od moře. Týká se to hlavně návratů ze zemí mimo Evropskou unii, protože pravidla úmluvy CITES míří na dovoz do EU. Mezi suvenýry, které celníci zabavují nejčastěji, vedou podle průvodce Ministerstva životního prostředí korály a mořské mušle. Část z nich patří k chráněným druhům, na což dříve upozornila i mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně. Celníci proto doporučují korály na dovolené vůbec nepořizovat, ať je člověk koupí, nebo sebere sám, a připomínají, že úmluva se týká i některých mušlí.
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Povolení potřebují tvrdé korály, a to i kus, který moře vyplavilo na pláž. Bez něj je do EU dovézt nelze. Chybí-li k suvenýru povolení, o památku přijdete hned u kontroly a celou věc pak převezme Česká inspekce životního prostředí. Hrozí pokuta, u druhů ohrožených vyhubením i trestní stíhání.
Jak si přivézt památku bez potíží
U mušlí z obchodu si schovejte doklad o koupi, protože se na něj celníci mohou ptát. Některé druhy, například zévy, smí turista bez povolení dovézt jen v omezeném počtu kusů na osobu. I suvenýr, který leží volně na pultu tamního obchodu, může mít vývoz zakázaný. Úmluva CITES totiž hlídá až přechod přes hranice.
Co smíte z konkrétní země odvézt, určují vedle úmluvy CITES i její vlastní zákony, a ty se stát od státu liší. Nejjistější je zeptat se předem přímo na Ministerstvu životního prostředí nebo v ČIŽP, rychlou orientaci dá i delegát cestovní kanceláře. Na Sardinii nechte písek, oblázky, kameny i mušle na pláži a vzpomínky si odvezte na fotkách.
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Zdroje: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/128189147/CS-portoTorre-20230829.pdf/844e1370-205d-e489-ef4b-49ed1317900a, https://www.comune.oliena.nu.it/uploads/allegati/Legge_regionale_28_luglio_2017_numero_16.pdf, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=20.11.2026, https://ulysse.com/news/a-74-ans-ce-francais-voulait-rapporter-un-souvenir-de-ses-vacances-en-italie-il-risque-desormais-3-000-e-damende, https://www.unionesarda.it/en/sardinia/sardinian-beaches-looted-french-tourist-ready-to-embark-with-41kg-of-pebbles-in-porto-torres-rp5xpbg1, https://www.agi.it/cronaca/news/2017-08-26/sardegna_sabbia_spiaggie_multe-2092758/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/355369-vozite-si-z-dovolene-domu-pisek-nekde-hrozi-pokuta-pres-70-tisic, https://mzp.gov.cz/system/files/2025-03/ODOIMZ-Pruvodce_suvenyry-20250308.pdf, https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-jihocesky-kraj/Documents/Upozornění%20na%20množstevní%20limity.pdf, https://cnn.iprima.cz/radce/dovoz-suvenyru-z-plaze-ne-vzdy-je-legalni-nektere-exemplare-nesmi-opustit-danou-zemi, https://www.novinky.cz/clanek/cestovani-za-nektere-suvenyry-z-dovolenych-hrozi-i-vezeni-233659, https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/853188/duchodce-si-z-plaze-odvezl-zakazany-suvenyr-hrozi-mu-pokuta-73-tisic.html