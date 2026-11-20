Zalévání orchidejí ledem v pokusu nezkrátilo kvetení čtyř kultivarů můrovců (Phalaenopsis) v kůrovém substrátu. Obě skupiny dostávaly stejných 80 ml vody týdně a měřená teplota kůry při tání zůstala nad nulou.
Vedle rozkvetlé tropické orchideje vypadá kostka ledu trochu nepatřičně. Výzkumníci z Ohio State University a University of Georgia měřili, jak dlouho vydrží jednotlivý květ od otevření do uvadnutí. Počítali také dny od začátku pokusu do uvadnutí posledního květu na rostlině.
Studie v časopise HortScience u obou měřítek nezjistila průkazný rozdíl mezi ledem a vodou pokojové teploty.
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Tři kostky v pokusu daly 80 ml vody
Na každém ze dvou pracovišť měli 48 rostlin, které už kvetly. Okna zakryli a místnosti osvětlovali zářivkami. Průměrná teplota vzduchu byla kolem 21 až 22 °C. Můrovce rostly v plastových květináčích o průměru 11,5 cm uvnitř keramických obalů. Substrát tvořilo 95 % kůry a 5 % rašeliny z rašeliníku. Orchideje dodal komerční pěstitel Green Circle Growers, který podle
Ohio State University na výzkumu spolupracoval a prodává můrovce pod značkou Just Add Ice.
Každý květináč dostal jednou týdně buď tři kostky ledu, nebo 80 ml vody pokojové teploty. Kostky po rozpuštění daly stejných 80 ml. Dávku vědci stanovili podle toho, kolik vody za týden ztrácely rostliny a substrát při předběžném měření v Georgii. Led rozložili po povrchu kůry. Kostky se mohly dotknout vzdušných kořenů, od listů je vědci drželi dál. Postup popisuje
metodika pokusu.
Podle velikosti formy ale můžou tři kostky znamenat úplně jinou zálivku. V modelovém přepočtu dají tři kostky z přihrádek po 15 ml celkem 45 ml, z přihrádek po 35 ml pak 105 ml. Objem vlastní dávky zjistíte, když kostky necháte roztát v odměrce.
Tři kostky v pokusu daly po rozpuštění 80 ml vody. U domácí formy záleží na objemu přihrádek. Editor at Large / Wikimedia / CC BY-SA 2.5 / zmenšeno
Souhrn Ohio State pro americké ministerstvo zemědělství uvádí, že po ledu zůstávalo v keramickém obalu stejně vody nebo méně. V podrobných výsledcích je jedna výjimka. U jednoho kultivaru v Ohiu zůstalo při posledním měření po ledu v obalu víc vody. Vědci měřili, kolik jí odteklo z kůry za 24 hodin, a přebytek po zálivce vylévali. Z vody na dně obalu samotné se nedá poznat, kolik jí přijaly kořeny a kolik jí zůstalo v kůře. Kůra se při tání ochladila a zase ohřála
Při měření u jednoho kultivaru klesla průměrná teplota kůry po ledové zálivce nejníž na 13,6 °C v Ohiu a 11 °C v Georgii. V Ohiu se za pět hodin vrátila na výchozích 21 °C. Výzkumníci tam po dobu pěti měsíců sledovali také účinnost fotosystému II, jednoho z ukazatelů fungování fotosyntézy.
Výsledky měření neukázaly průkazné zhoršení v listech ani v kořenech.
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Co znamená skutečné promrznutí, zkoušeli v
oddělených laboratorních testech. Pod tající kostkou klesla teplota uvnitř odříznutých kořenů v popsaných měřeních na 3,1 až 4,6 °C. Známky mrznutí vody v pletivu se objevily při řízeném ochlazování v lázni, když bylo uvnitř kořenů kolem minus 4 °C. Na zimním parapetu ověřte teplotu přímo u květináče
Květináč u studeného skla se může ochlazovat celé hodiny mezi zálivkami. Zkuste proto změřit teplotu přímo u rostliny, třeba brzy ráno.
Newyorská botanická zahrada upozorňuje, že výkyvy teplot u okna mohou přispět k opadu poupat. S výběrem místa pomůže i náš přehled zimní péče o pokojové rostliny. U můrovce blízko okenního skla má smysl měřit teplotu přímo u květináče, zvlášť v zimě. Øyvind Holmstad / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Výsledek pokusu se týká můrovců v kůře. Led na listech může zanechat vodnaté skvrny, jak autoři uvádějí v
diskusi ke studii. U rostliny v mechu nebo u jiného rodu orchidejí vycházejte z jejich vlastních nároků. Pro běžnou péči o můrovce Královská zahradnická společnost doporučuje vlažnou vodu a volný odtok. Když substrát začíná vysychat, zalijte ho a nechte květináč odkapat. Vodu z ozdobného obalu vylijte.