Beran Beran má dvě stránky, pokud jde o cestování. Jedna jeho část přesně ví, kam chce jet, co tam chce vidět, kdy se tak stane a co vše navštíví. Lákají ho dobrodružné destinace, jako jsou například lyžařská centra s vyhlášenými černými sjezdovkami. Jeho druhá stránka však touží po spontánnosti a je tedy připravený kdykoliv odcestovat, hlavně, když něco nového zažije. Býk Býk je požitkář, který rád rozmazluje sám sebe i druhé. V zimě rád navštěvuje vánoční trhy, kde to voní svařákem a pečenými dobrotami. Ideálně cestu zakončí wellnessem, kde se skvěle zrelaxuje. Blíženci Blíženci v zimě často váhají, zda zůstat doma zachumlaní v posteli, nebo vyrazit za zážitky. Touha po poznání bývá silnější. Hlavní pro ně je, aby jejich zimní dovolená byla pestrá, nesnášejí stereotyp. Ideální tak pro ně je spojení zimních trhů, lázní, lyžování, klidné procházky zasněženou krajinou a odpočinku v horách. Související článek: Zapomeňte na Chorvatsko: Nejlepší dovolenou svého života zažijete dle horoskopu jinde Rak Rak je rodinně založený, a tak chce jediné – vyrazit s těmi, které má nejradši. Jeho snovou zimní dovolenou je zasněžená chata v horách, kde zatopí v krbu, ukuchtí něco dobrého a stráví klidný čas v kruhu rodinném. Lev
Ohnivá energie Lva touží po dobrodružství a adrenalinu.
Lev si nejvíce užije zimní dovolenou s kamarády, kdy si společně vyzkouší různé sporty a večer zakončí na après-ski party, kde to královsky rozjedou. Panna
Zato
Pannu ani trochu neláká jízda na černé sjezdovce, v tomto ohledu je příliš opatrná. Na své zimní dovolené chce mít hlavně perfektní servis. Řada lidí narozených v tomto znamení si nejlépe odpočine přes zimu v teple, například na Maledivách, kde mají klid na čtení a přemýšlení. Váhy Váhy jsou romanticky založené a lákají je zasněžená hlavní evropská města osvícená světýlky. Nejvíce si užijí pobyt se svou milovanou polovičkou, jehož součástí bude procházka nočním městem, výborná večeře a pozorování hvězd. Štír Štír je znamením, které nemá rádo povrchní a materiální stránku Vánoc. To mu přijde příliš plytké a nezajímavé. Jeho zimní dovolená by se v jeho představách odehrávala v přírodě a zahrnovala by objevování místní kultury a zvyklostí. Střelec Střelec neodmítne žádnou formu zimní dovolené, toto znamení je neustále v poklusu a se sbaleným batohem jen čeká, kam příště vyrazí. Skutečnou radost mu ale dělají adrenalinové a dobrodružné zážitky. Někteří Střelci si našli zálibu v horolezectví, jízdě na sněžném skútru nebo freestyle snowboardingu. Zároveň se rád vydává v zimě i do exotiky, protože rád poznává cizí kulturu tolik odlišnou od té naší. Kozoroh Kozoroh je tradičně založené znamení, a tak netouží po experimentech. Už má svou oblíbenou destinaci, každý rok jezdí na tu samou chatu v horách, kde už ho místní znají. Projde si vánoční trhy, nají se v oblíbené restauraci a zalyžuje si v letovisku, které už důvěrně zná. Související článek: Nepříliš známé vlastnosti znamení: Berani jsou smutní klauni, Ryby umí být zákeřné Vodnář Vodnář na rozdíl od Kozoroha nesnáší rutinu. Každou zimu chce být někde jinde. Jednou se opaluje v Thajsku, podruhé sjíždí tyrolské svahy, no a další rok je v Dánsku na poznávací dovolené. Hlavně se nenudit. Čím rozmanitější dovolená a odlišnější kultura, tím podle Vodnáře lépe. Ryby Ryby jsou znamením, které hledá únik z reality, a tak jim nejvíce bude vyhovovat odlehlá chata v horách, kde přes den nepotkají živáčka. Některé Ryby preferují dovolenou v teple například na malém ostrůvku, kde mají spoustu klidu na přemýšlení.
Jakou destinaci podle horoskopu zvolit?
Zde je přehledná tabulka s fotkami, kde se každé z 12 znamení zvěrokruhu může inspirovat, kam by mohlo zavítat v rámci zimní dovolené.
Tipy na zimní dovolenou dle horoskopu
Chat GPT (generováno pomocí AI)
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