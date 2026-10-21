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Bouřlivé devadesátky plné podrazů! Martin Hofmann se vrací pro nelítostnou pomstu

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Dennívýzva
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Bouřlivé devadesátky. Trojice všemi mastmi mazaných šíbrů s krytím u policie i ve světě politiky vesele tuneluje obří projekt výstavby rodinných domů. Nezastaví se před ničím, ani před vraždou. Z ciziny se však vrací tajemný emigrant Robert Winter (Martin Hofmann), který s nimi má nevyřízené účty z dávné minulosti. Tenkrát ho připravili o domov, svobodu, životní lásku a málem i o život.
Martin Hofmann

Martin Hofmann

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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