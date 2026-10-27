Lajna míří do kin. Hana Vagnerová znovu oblékne tygří motivy a z její Denisky se mezitím stala matka

LAJNA – KONEČNĚ FILM!, FOTO: distr. BIOSCOP LAJNA – KONEČNĚ FILM!, FOTO: distr. BIOSCOP LAJNA – KONEČNĚ FILM!, FOTO: distr. BIOSCOP LAJNA – KONEČNĚ FILM!, FOTO: distr. BIOSCOP LAJNA – KONEČNĚ FILM!, FOTO: distr. BIOSCOP LAJNA – KONEČNĚ FILM!, FOTO: distr. BIOSCOP LAJNA – KONEČNĚ FILM!, FOTO: distr. BIOSCOP
Úspěšný český seriál Lajna se po třech sezonách přesouvá na filmová plátna. Snímek LAJNA – KONEČNĚ FILM! vstoupí do kin začátkem ledna a v hlavních rolích se znovu představí Jiří Langmajer a Hana Vagnerová. Kromě filmové adaptace uvidí diváci známé postavy také v nových reklamních kampaních na benzinových pumpách. Návrat Langmajera doprovázela nervozita
Příběh hokejového trenéra Luboše Hrouzka vznikl před deseti lety původně jako komornější projekt pro videoportál Stream.cz. Po celkem čtyřiadvaceti epizodách se nyní tvůrci rozhodli posunout formát do podoby celovečerního filmu. Znovu se tak sešel scenárista Petr Kolečko a producent Daniel Strejc s původním hereckým obsazením.
Jiří Langmajer se do role trenéra Hrouzka vrací po delší době. Přestože postavu velmi dobře zná, cítil před první klapkou velkou odpovědnost. „Po čtyřiceti letech, co tuhle práci dělám, jsem byl neuvěřitelně nervózní,“ přiznal herec s tím, že se na rozsáhlý scénář připravoval s podobnou pečlivostí jako na divadelní inscenaci, aby mohl s emocemi a temperamentem postavy volně pracovat.
Po jeho boku se ve filmu znovu objeví herečka Hana Vagnerová jako Deniska, která se mezitím stala matkou dvojčat, ale nadále si potrpí na výraznou módu a tygří motivy. Z původní sestavy nechybí ani Václav Neužil v roli hokejisty Robina Guhy, který podle jeho slov žádným velkým osobnostním vývojem v ději neprošel.
Větší hokejové scény a hudba od Rohonyho
Podle producenta Daniela Strejce film nenabídne jen známé postavy, ale také nové dějové linky a velkolepější pojetí sportovních pasáží. Část prvních záběrů vznikla na zimní olympiádě v Miláně a v létě se za účasti stovek komparzistů natáčely scény na ledě přímo v karlovarské Mattoni Areně. Snímek si přesto klade za cíl udržet typický humor a nadsázku, které seriál po tři série charakterizovaly.
Hudební složku filmu, o kterou se postaral Jiří Burian, nově doplní rapper Adam Rohony. Ten k novému projektu složil ústřední stejnojmennou píseň a pro snímek vytvořil i několik odlišných verzí. „Okamžitě jsem souhlasil, protože jsem fanouškem seriálu hned od prvního dílu,“ vysvětlil hudebník svůj rychlý souhlas se spoluprací.
Karlovarská předpremiéra a kapučíno Denisky
Do běžné české distribuce zamíří LAJNA – KONEČNĚ FILM! ve čtvrtek 7. ledna příštího roku. První předpremiéru uvidí diváci 11. prosince v Brně a o den později se uskuteční speciální promítání s hereckou delegací v Mattoni Areně pro tři tisíce diváků, kde poslouží jedno z největších krytých promítacích pláten v zemi. Další projekce se chystají do vybraných kin i během vánočních svátků a na přelomu roku. Videoportál Stream.cz a Televize Seznam navíc na Silvestra nabídnou maraton původního seriálu.
Zájem o značku přivedl k filmu několik významných partnerů z řad nadnárodních společností. Spolupráce se neomezí jen na financování filmu, ale promítne se i do reklamních kampaní. Luboš Hrouzek je na podzim hlavní tváří sázkové kanceláře a řidiči si na čerpacích stanicích mohou dát kávu pojmenovanou jako „Denisky kapučínko“.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, BIOSCOP).