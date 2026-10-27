Farma Vojty Kotka 2. díl: Vojta Kotek a jeho pomocník Aleš jako Pat a Mat z Kozárovic

Farma Vojty Kotka - 2. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 2. díl, FOTO: Distr. FTV Prima
Druhý díl dokusériálu Farma Vojty Kotka ukáže herce a režiséra v nečekané situaci. Kvůli natáčení pořadu Zrádci musel své hospodářství na delší čas opustit přesně v době, kdy se měly narodit první ovečky. Po návratu navíc na pozemku našel místo úzké strouhy obrovský výkop plný balvanů. Kamery v salaši kvůli natáčení Zrádců
Vojtěch Kotek musel práce na své farmě načas opustit kvůli odjezdu na hrad Křivoklát, kde vznikala třetí řada reality show Zrádci. Problém spočíval v tom, že právě na toto období připadly porody ovcí, které si předtím nechal nakrýt půjčeným beranem. Termín natáčení televizní soutěže tehdy přesně neznal.
„Druhý díl je specifický hlavně tím, že to bylo poprvé, kdy jsem farmu musel opustit na delší čas nejenom ve smyslu nebýt tam, ale zároveň kdy se tu mělo udát něco zásadního, což byl porod jehňat,“ uvedl herec v pořadu.
Aby o důležitý moment z hospodářství nepřišel, vymyslel náhradní řešení. Do salaše nainstaloval kamery a dění sledoval na dálku ze svého štábu na Křivoklátě.
„Tam jsem pracoval na Zrádcích a zároveň sledoval, co se děje v salaši. Pořád jsem si telefonoval s klukama, Ráďou, pořád jsem byl v nervu z toho, že se narodí ovečky, a já tam nebudu,“ popsal Kotek. První porod nakonec přišel už druhý nebo třetí natáčecí den Zrádců. Obří balvany a velikonoční jehňata
Během jeho nepřítomnosti se na statku udály i další věci. Po návratu z hradu čekalo na herce překvapení v podobě neplánovaně velkých výkopových prací pro novou kanalizaci.
„Výkop kanalizace mi slibovali uzounký, malinký, na jednu trubku, že už to nebude velké kopání. Když jsem se vrátil, byl na pozemku Grand Canyon,“ zděsil se při pohledu na to, co po svém příjezdu viděl. Během hloubení totiž dělníci naráželi v místní kozárovické půdě na obří balvany. Museli je ze země vytáhnout, čímž se celá jáma výrazně rozšířila. Vytěžené kameny si rodina nicméně ponechala na další zpracování.
Kromě stavebních úprav se Vojta Kotek po návratu dočkal i dalších jehňat naživo.
„Některé ovečky si na mě počkaly a během Velikonočního pondělí se stalo něco, co mě nadchlo. Příroda přesně ví, co dělat, kdy odměňovat… A to je na tom to nejlepší,“ popsal s tím, že mu zvířata připravila malý velikonoční zázrak. Další potíže
Ve druhém díly na diváky čekají další peripetie s kurníkem. Nejprve do něj Kotek pořídí desítky slepic, poté tři kohouty. Jenže to nepůjde úplně hladce. Dojde i na další stěhování kurníku, které se neobejde bez úsměvných komplikací. Při pohledu na některá počínání Kotka a jeho pomocníka Aleše člověka občas napadne, že je to jako Pat a Mat z Kozárovic…
Druhý díl Farmy Vojty Kotka odvysílá Prima 30. října ve 20:15 a již nyní je ke zhlédnutí na prima+.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).