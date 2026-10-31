Konec brodění v ledové vodě. Dřevěný Frantův most na Šumavě prošel kompletní obnovou

Konec brodění v ledové vodě. Dřevěný Frantův most na Šumavě prošel kompletní obnovouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec brodění v ledové vodě. Dřevěný Frantův most na Šumavě prošel kompletní obnovouZdroj: Jan Dvořák, NP Šumava
Článek byl publikován 31.10.2026 07:50
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