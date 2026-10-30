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Zdeněk Chlopčík pod palbou kritiky kvůli kelímku. Tohle už hraničí se šikanou!

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Dennívýzva
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Obávaný porotce StarDance Zdeněk Chlopčík (69) je známý tím, že soutěžícím nic neodpustí. Tentokrát se však terčem kritiky stal on sám! Po skončení sobotního přímého přenosu ho fotografové zachytili při odjezdu z holešovického výstaviště. Stačil přitom jediný odložený kelímek, aby se kolem známého porotce rozpoutala kritika. Není už ale podobné pranýřování kvůli maličkosti přehnané?
Zdeněk Chlopčík v porotě StarDance 2023.

Zdeněk Chlopčík v porotě StarDance 2023.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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