Vraždy v kruhu: Tělo oběti změnilo polohu, v noci svítilo slunce a další přehmaty

Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize Vraždy v kruhu, FOTO: © Yan Renelt, distr. Česká televize
Kriminální seriál Vraždy v kruhu z roku 2015 lákal diváky na neobvyklé propojení policejního vyšetřování s astrologií. Během dvanácti epizod se ale tvůrci nevyhnuli několika úsměvným přehmatům. Richard Krajčo v roli ochrnutého kriminalisty například řídil speciálně upravené auto, k ručnímu ovládání plynu se však během jízdy vůbec nepřiblížil. Ochrnutý kapitán řídil vůz bez plynu
Major Marián Holina, kterého hraje Ivan Trojan, se při vyšetřování násilných trestných činů nespoléhá jen na běžné policejní postupy. Kriminální případy řeší pomocí své intuice a znalosti astrologie, jež mu slouží k psychologickému rozboru pachatelů. V práci mu pomáhají poručík Diviš Mrštík v podání Marka Němce a kapitán Rosťa Bor, kterého ztvárnil Richard Krajčo. Každý zločin je volně propojen s jedním ze dvanácti znamení zvěrokruhu a s jejich výkladem kriminalistům radí Rosťova manželka Sábina.
Právě postava kapitána Bora se během příběhu vážně zraní a zůstane upoutána na invalidní vozík. Jeho představitel Richard Krajčo kvůli tomu při natáčení usedl za volant vozu upraveného pro ruční ovládání. Přestože filmaři auto správně vybavili černým kruhem pro přidávání plynu, herec jej vůbec nepoužíval a volantem točil oběma rukama stejně jako v běžném autě.
Záměna herců a figurína v jiné pozici
Další nesrovnalost mohli diváci zaznamenat v závěrečných titulcích šestého dílu s názvem Duch zákona. Postavu Prokopa v něm ztvárnil Martin Hofmann, text na obrazovce ale mylně uváděl jako představitele role Martina Dohnala. V desáté části zase po pádu oběti letí vzduchem zjevná figurína. Na pozdějších policejních fotografiích je sice nahrazena živým hercem, jeho tělo ovšem leží v úplně jiné pozici než původní rekvizita.
Ve stejné epizodě navíc zazní informace o americké organizaci HSRA, která údajně plošně shromažďuje osobní data. Taková instituce ale neexistuje a tvůrci měli podle kontextu zřejmě na mysli skutečnou Národní bezpečnostní agenturu (NSA).
V noci svítilo slunce a cestující nemohl vystoupit
S logikou se tvůrci prali i v případech, kdy šlo o plynulost času nebo dopravní předpisy. V deváté části volá květinářka majoru Holinovi na mobil ve 23:10. Když se však vzápětí děj přesune k volající ženě na ulici, je zřetelně vidět denní světlo a v záběru projde žena s dítětem. Hned v prvním dílu vystupuje Ivan Trojan z taxíku, který má na dveřích vylepenou licenci se značkou 1AB 5965, ale skutečná registrační značka na karoserii zní 2AZ 3715.
Hrdinové seriálu bojovali také s hromadnou dopravou. Novinář v podání Ivana Luptáka míří ve dvanáctém dílu metrem do Letňan. Vystoupí ale na druhém nástupišti, ze kterého soupravy odjíždějí směrem na Prosek, což u konečné stanice nedává smysl. V sedmé epizodě se pro změnu řidič staré tramvaje zlobí na cestujícího, že nevystoupil. Pasažér ale vůbec neměl šanci vůz opustit, protože dveře tohoto typu otevírá sám řidič a nechal je celou dobu zavřené.
Seriál vysílá Česká televize v pondělí 26. října od 20:15 na programu ČT1.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, cs.wikipedia).