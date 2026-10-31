Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Po setmění zbystřete pozornost: Z houštiny se ozývá smích a vzduch ztěžkne, přestože je cítit vůně květin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nejprve ucítíte sladkou vůni květů, která se vzápětí změní v pach rozkladu. Kdo vyrostl v jihovýchodní Asii, ví, co to podle pověsti znamená. Legenda o ženě v bílém s dlouhými černými vlasy děsí lidi po generace a dala jméno i jednomu indonéskému městu.
Po setmění zbystřete pozornost: Z houštiny se ozývá smích a vzduch ztěžkne, přestože je cítit vůně květin

Po setmění zbystřete pozornost: Z houštiny se ozývá smích a vzduch ztěžkne, přestože je cítit vůně květin

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:00

Reklama
Další články z Asianstyle
Vyhledávaná metropole chystá drsné zákazy: Zatímco v Česku si svátek stále hledá cestu, některé země se rozhodly pro omezení
Vyhledávaná metropole chystá drsné zákazy: Zatímco v Česku si svátek stále hledá cestu, některé země se rozhodly pro omezení
Obyčejná hračka, kterou si dítě odneslo domů, spustila děsivou tragédii. Japonská legenda dodnes varuje před krabičkou, kterou neměl nikdo otevřít
Obyčejná hračka, kterou si dítě odneslo domů, spustila děsivou tragédii. Japonská legenda dodnes varuje před krabičkou, kterou neměl nikdo otevřít

Máte rádi překvapení? Čokoládu, květiny nebo malý dáreček od někoho blízkého? Tohle je ale úplně jiná...

Obří štědrost ženy skončila mrazivou zradou: Darovala blízkým byt za stovky milionů, když přišel tvrdý zvrat
Obří štědrost ženy skončila mrazivou zradou: Darovala blízkým byt za stovky milionů, když přišel tvrdý zvrat

Na sociálních sítích působila jako žena, které nic nechybí. Málokdo ale tušil, že za jejím úsměvem se roky...

Známy řetězec se stal dějištěm mrazivého činu: Běžný večer se pro mladého studenta změnil v noční můru a odhalil obrovské selhání systému
Známy řetězec se stal dějištěm mrazivého činu: Běžný večer se pro mladého studenta změnil v noční můru a odhalil obrovské selhání systému

Byl mladý, pilný a měl před sebou slibnou budoucnost, o které si doma rádi povídali. Jednoho jarního večera...

Chtěla se jen bezpečně vrátit z večírku a nabídka odvozu přišla v pravou chvíli. Uprostřed polí pochopila, že udělala osudovou chybu
Chtěla se jen bezpečně vrátit z večírku a nabídka odvozu přišla v pravou chvíli. Uprostřed polí pochopila, že udělala osudovou chybu

Bundu s logem aplikace na objednávání jízd si na Bali může koupit každý a právě na to spoléhají zloději,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

Web nabízí autentický vhled do světa, který je vzdálený, a přesto stále blíž – díky globalizaci, internetu a rostoucímu zájmu o vše, co přichází z východu. Články z AsianStyle.cz propojují zábavu s poznáním a otevírají dveře do světa, který je barevný, rychlý a inspirativní. Články z...

Všechny články tohoto autora →
Asianstyle
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.