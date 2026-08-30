Bitva, požár i pověsti. Podchody v Brodě zaplní velkoformátové murály

Tři havlíčkobrodské podchody čeká v září výrazná proměna. Jejich stěny zaplní velkoformátové malby, které připomenou historii města i známé místní pověsti. Projekt vzniká u příležitosti 770 let od první písemné zmínky o Havlíčkově Brodě a navazuje na letošní slogan města „Tady žije příběh!“.
Umělci specializující se na mural art, se pustí do práce v podchodu z Masarykovy ulice do Šubrtovy ulice a také ve spojnicích Chotěbořské ulice s Vršovicemi. Malby vzniknou na stovkách metrů čtverečních.
Jedním z hlavních témat budou dějiny města. V podchodu do Šubrtovy ulice se objeví například motivy spojené s Bitvou u Německého Brodu nebo požárem Staré radnice. Historické události ale umělci nezpracují jako klasické dějepisné obrazy. Inspirací pro ně budou jednoduchá hesla, která následně převedou do komiksového stylu.
„Podchody jsme vybírali cíleně tak, aby šlo opravdu o velké plochy. Jasnou volbou byl podchod pod Masarykovou ulicí do ulice Šubrtova, který vede k ZŠ Wolkerova. Je to největší podchod, který je navíc i značně poničen vandaly,“ vysvětlil starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS).
Děti čeká cesta do školy s historií
Právě podchod u školy chce město proměnou zbavit současných vulgárních tagů a obrázků. „Děti na cestě do školy by zkrátka neměly provázet vulgární tagy a obrázky,“ dodal Stejskal.
Podle místostarosty Vladimíra Slávky (ANO), který má na starosti oblast školství, má komiksové zpracování historie zaujmout především děti. „Věříme, že děti na cestě do školy takové pojetí místní historie nadchne a vzbudí chuť vědět o ní víc,“ uvedl.
Ne všechny brodské murály ale čeká nový nátěr. V podchodu na Masarykově ulici u křižovatky s Husovou už velkoformátové malby jsou. Město se je rozhodlo zachovat a opravit.
„Možná málokdo ví, že jsou zde podepsaná jména špiček české street art scény, která mají velkou uměleckou hodnotu. Komiks Káji Saudka byste si taky pravděpodobně nenechali překreslit,“ uvedl Michal Gerža, který za dodavatele dohlíží na přípravu grafických návrhů. V září se bude na tvorbě murálů přímo podílet.
Další nové malby vzniknou v podchodu mezi Chotěbořskou ulicí a Vršovicemi. Tady se umělci zaměří na havlíčkobrodské pověsti.
Nové malby spojí historii s ulicí
Inspirací se stal také dřívější projekt Pověstné léto, během kterého spisovatelé Markéta Hejkalová a Petr Bobek upravili vybrané pověsti sebrané před více než sto lety Annou Jahodovou Kasalovou.
Podchod do Vršovic navazuje na park Budoucnost, kde město očekává pohyb rodin s dětmi i turistů. Právě jim mají nové malby místní příběhy přiblížit.
„Chtěli bychom, aby nám pověsti pomohly je překvapit a vytvořit u nich pozitivní vztah k našemu městu,“ popsal záměr starosta Zbyněk Stejskal.
Na novou podobu podchodů se mohou obyvatelé Havlíčkova Brodu těšit v průběhu září. Městské příběhy tak dostanou podobu, kolem které lidé nebudou jen procházet, ale snad se u ní také na chvíli zastaví.