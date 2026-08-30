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Bitva, požár i pověsti. Podchody v Brodě zaplní velkoformátové murály

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Některé podchody v Havlíčkově Brodě se v září promění k nepoznání. V rámci oslav 770 let od první písemné zmínky o městě dorazí umělci specializující se na mural art, hovorově označované jako legální graffiti.
Bitva, požár i pověsti. Podchody v Brodě zaplní velkoformátové murály

Bitva, požár i pověsti. Podchody v Brodě zaplní velkoformátové murály

Zdroj: Město Havlíčkův Brod
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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