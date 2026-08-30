Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dvojitý záblesk nad oceánem dodnes nemá vysvětlení. Američané pátrali po výbuchu, který oficiálně neexistoval

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americký satelit zachytil v roce 1979 nad Indickým oceánem oslnivý dvojitý záblesk. Překvapivé stopy ukázaly na utajený jaderný výbuch i velkou snahu vše zamaskovat.
Atomový výbuch z 25. července 1946.

Atomový výbuch z 25. července 1946.

Zdroj: FOTO:Public domain, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Pomsta režimu a tragický osud ruské herečky Zinaidy
Pomsta režimu a tragický osud ruské herečky Zinaidy
Bermudský trojúhelník v Transylvánii. Co se děje v Hoia Baciu?
Bermudský trojúhelník v Transylvánii. Co se děje v Hoia Baciu?

Les Hoia Baciu v Transylvánii přitahuje pozornost podivnými úkazy a mrazivými legendami. Návštěvníci tohoto...

Touha po dobrodružství ho zabila. Fotograf zachytil pád čtrnáctiletého chlapce z podvozku letadla
Touha po dobrodružství ho zabila. Fotograf zachytil pád čtrnáctiletého chlapce z podvozku letadla

Čtrnáctiletý Keith Sapsford se v roce 1970 schoval do podvozku letadla v australském Sydney. Jeho krutý pád...

Temná minulost automobilky. Kdo skutečně stojí za Volkswagenem?
Temná minulost automobilky. Kdo skutečně stojí za Volkswagenem?

Jen málokdo ví, že základy slavné a celosvětově oblíbené automobilky Volkswagen vznikly na přímý popud...

Hrůzná smrt speleologa. Mladý student zůstal viset hlavou dolů, jeskyni s jeho tělem zalili betonem
Hrůzná smrt speleologa. Mladý student zůstal viset hlavou dolů, jeskyni s jeho tělem zalili betonem

Mladý amatérský jeskyňář zažil v jeskyni Nutty Putty dokonalou noční můru a následně našel smrt. Po špatném...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.