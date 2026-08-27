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Nelegální obchod s AI technikou odhalen. Obvinění se týká i manažera Nvidie

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Tchajwanská prokuratura obvinila devět lidí z organizování nelegálních dodávek nejmodernějších AI serverů Nvidia do Číny. Vyšetřovatelé tvrdí, že desítky systémů putovaly přes Indonésii, aby obešly přísná exportní pravidla.
Nelegální obchod s AI technikou odhalen. Obvinění se týká i manažera Nvidie

Nelegální obchod s AI technikou odhalen. Obvinění se týká i manažera Nvidie

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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