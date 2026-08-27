Nelegální obchod s AI technikou odhalen. Obvinění se týká i manažera Nvidie

Když Spojené státy v posledních letech začaly omezovat vývoz nejvýkonnějších čipů pro umělou inteligenci do Číny, bylo jasné, že se kolem nich vytvoří černý trh. Nejnovější případ z Tchaj-wanu ukazuje, jak sofistikovaně mohou podobné obchody fungovat. Tamní prokuratura totiž obvinila devět lidí, kteří měli organizovat nelegální vývoz serverů Nvidia B300 určených právě pro trénování pokročilých modelů umělé inteligence.
Mezi obviněnými je podle vyšetřovatelů také manažer společnosti Nvidia zodpovědný za partnerskou distribuční síť. Dalšími dvěma jsou bývalí zaměstnanci společnosti Supermicro, jednoho z největších výrobců serverů využívajících grafické akcelerátory Nvidia.
Cesta vedla přes Indonésii
Podle obžaloby se skupině podařilo dostat do Číny celkem 74 serverových systémů Nvidia B300. Každý z nich obsahuje osm akcelerátorů Blackwell Ultra, tedy aktuálně jednu z nejvýkonnějších platforem pro vývoj umělé inteligence. Cena jednoho serveru se ve Spojených státech pohybuje okolo 400 tisíc dolarů. Na čínském trhu, kde jsou podobné technologie kvůli exportním omezením obtížně dostupné, však mohou mít výrazně vyšší hodnotu.
Vyšetřovatelé tvrdí, že servery nebyly do Číny odesílány přímo. Jako tranzitní země měla sloužit Indonésie, odkud následně pokračovaly ke konečným odběratelům. Právě využívání prostředníků a třetích zemí patří mezi nejčastější způsoby, jak se obchodníci snaží obejít americká exportní pravidla.
Další zásilka obsahující 56 serverů už se podle úřadů ke svým zákazníkům nedostala. Zastavila ji tchajwanská celní správa poté, co si při kontrole dokumentace všimla nesrovnalostí.
Přestože se mezi obviněnými objevují lidé spojení s Nvidií i Supermicro, ani jedna společnost není předmětem trestního stíhání.
Nvidia uvedla, že od svých zaměstnanců vyžaduje dodržování všech platných exportních předpisů a je připravena s tchajwanskými úřady spolupracovat. Supermicro zase zdůraznila, že právě její součinnost pomohla vyšetřovatelům zadržet obviněné osoby. Firma zároveň připomněla, že oba zmiňovaní zaměstnanci už v jejích řadách nepůsobí.