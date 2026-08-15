Ani studená voda, ani olej. Těstoviny se neslepí díky 1 triku, který znají v Itálii

Skoro každá česká kuchyně má svůj osvědčený recept na to, jak zabránit slepeným špagetám. Jedni šplíchnou do hrnce trochu oleje, druzí hotové nudle spláchnou pod studeným kohoutkem. Jenže právě tyhle dva zvyky by italská kuchařka nikdy nedovolila. Skutečný trik, díky kterému se těstoviny drží pěkně jedna od druhé, je totiž mnohem prostší a nestojí ani korunu navíc.
Olej na hladině nic nevyřeší
Rada přilít do vroucí vody trochu oleje se u nás dědí z generace na generaci. Háček je v tom, že olej je lehčí než voda a celou dobu zůstává nahoře na hladině. S těstovinami, které klesnou ke dnu, se sotva potká, a slepení tím pádem vůbec nezabrání.
Ještě horší je, co se stane po scezení. Mastnota ulpí na povrchu nudlí a obalí je kluzkým filmem. Omáčka pak nemá čeho se zachytit, sklouzne dolů a na talíři skončí porce těstovin zvlášť a rozlitá omáčka vedle. Přesně opačný výsledek, než jaký jste čekali.
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Druhý rozšířený zlozvyk je propláchnout uvařené těstoviny pod studenou vodou. Vypadají po ní úhledně a přestanou se lepit, jenže cena za to je vysoká. Proud z kohoutku totiž z jejich povrchu spláchne škrob a právě on rozhoduje o tom, jak dobrý talíř nakonec bude.
Škrob se chová jako pojivo mezi těstovinou a omáčkou. Jakmile ho smyjete, nudle zůstanou hladké a omáčka po nich zase jen sklouzne. Ledová sprcha dává smysl jen u těstovin do salátu nebo těch, které se budou zapékat v troubě. Do talíře s omáčkou patří horké a neopláchnuté.
Hned po vsypání začněte míchat
A tady je jádro věci. Ital nesází na žádnou zázračnou přísadu, spoléhá na velký hrnec a vlastní pozornost. Vody nalije tolik, aby se v ní těstoviny mohly volně pohybovat, zhruba litr na každých sto gramů. Osolí ji přitom o poznání víc, než jsme zvyklí, sůl v ní musí být jasně znát.
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Většina z nás přitom udělá jednu zásadní chybu: hned po vsypání od hrnce odejde k rozdělané omáčce. Právě v tu chvíli se ale z těstovin uvolňuje nejvíc škrobu a mají největší sklon přilepit se k sobě. Ital proto od hrnce ani na krok neodejde a míchá je tak dlouho, než se ve vodě volně rozdělí a přestanou se držet u sebe. Kdo je nechá bez dozoru, najde v hrnci jednu velkou slepenou kouli.
Zakalenou vodu z hrnce nevylévejte
Kalná voda, ve které se těstoviny vařily, rozhodně nepatří do dřezu. Je plná škrobu a v italských kuchyních má pověst tajné ingredience. Naběračka téhle tekutiny vlitá do rozpálené omáčky, kde je aspoň trocha tuku z olivového oleje, másla nebo nastrouhaného sýra, vytvoří hladkou lesklou emulzi. Omáčka zhoustne, zjemní a začne se na těstovinách držet i bez smetany a zahušťování moukou.
Škrobová voda z vaření spolu s troškou tuku ze sýra nebo másla promění omáčku v hladkou lesklou emulzi, která drží na těstovinách. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tajemstvím dokonalé omáčky je podle šéfkuchaře Davida Šlapáka právě tahle zakalená škrobová voda. „Právě ta dokáže spojit těstoviny s omáčkou do hladké krémové konzistence,” uvedl pro iReceptář. Než tedy hrnec scedíte, odložte pár lžic téhle tekutiny stranou do hrnku.
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Poslední drobnost přinese největší rozdíl. Těstoviny vytáhněte zhruba o minutu dřív, než radí návod na obalu, dokud jsou uvnitř ještě pevné. Tomuhle stavu se říká al dente a poznáte ho podle tenkého světlejšího proužku uprostřed překousnuté nudle.
Horké a scezené je pak přendejte rovnou do pánve s omáčkou a nechte je v ní ještě půl minuty až minutu prohřát. Za tu chvíli stihnou nasát chuť dovnitř, místo aby ji jen posbíraly na povrchu. Vznikne propojený talíř, kde omáčka a nudle drží pohromadě. A žádný olej ani studená sprcha k tomu nejsou potřeba.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-uvarit-testoviny-al-dente-postup-chyby-tvar, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/studena-voda-testoviny/, https://www.petitchef.cz/articles/proc-vsichni-mluvi-o-vode-na-vareni-testovin-k-cemu-skutecne-slouzi-aid-18778, https://www.italskakuchyne.cz/blog/jak-se-spravne-vari-testoviny, https://casprobydleni.cz/zajimavosti/jak-nemit-slepene-testoviny-tipy/martinaweber/