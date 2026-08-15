Kdo si tohle přivezl z dovolené v Jugoslávii, dnes sedí na pokladu. Italové to vykupují i za 40 000 Kč

Skoro v každé rodině, která za socialismu jezdila k Jadranu, se jeden najde. Korálový náhrdelník v sytě červené barvě, dárek z dovolené, dnes zapomenutý na dně šperkovnice po babičce. Málokdo tuší, že přesně o takové kousky se dnes ucházejí italští šperkaři a starožitníci. Pravého korálu totiž každým rokem ubývá a jeho hodnota tomu odpovídá.
Rudý korál nosila skoro každá maminka
Korálové šperky patřily k nejoblíbenějším a přitom dostupným suvenýrům z jadranského pobřeží. Turisté si je vozili z tržnic i od místních brusičů celá desetiletí.
Srdcem jadranského korálu je malý chorvatský ostrov Zlarin u Šibeniku. Zdejší brusičské řemeslo je staré přes šest set let a v rodinných dílnách se drží dodnes. Bývalo tak ceněné, že se za korály chodilo jen tajně po setmění, aby lovci unikli benátským hlídkám, a hotové kousky putovaly na prodej až dolů na Sicílii.
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Náhrdelník ze Zlarinu měl i společenskou váhu. V dalmatských rodinách znamenal korál prestiž a nosil se ke svátečnímu kroji jako znak zdraví a štěstí.
Za rudým korálem si jezdí Italové
Nejcennějším druhem je červený středomořský korál, odborně Corallium rubrum. Právě on dává šperkům tu hlubokou, sytou červeň, kterou umělé napodobeniny nikdy nedoženou.
Pro Itálii je tenhle korál kulturním pokladem. Zpracovává se hlavně ve městě Torre del Greco kousek od Neapole, které je světovým centrem korálu a kamejí už přes tři sta let. Rodinné dílny tu brousí korál po generace stejným způsobem.
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Protože nového kvalitního korálu je čím dál méně, italští šperkaři a sběratelé vykupují i staré kusy. Rozeberou náhrdelník po babičce a z korálků vznikne nový šperk. Zapomenutý suvenýr tak dostane druhý život v italské klenotnici.
Kvalitního korálu ubývá, a tak italské dílny sahají i po starých náhrdelnících z jugoslávských dovolených. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Přírodního korálu ubývá, ceny šplhají
Korál je živý organismus a roste extrémně pomalu, jen pár milimetrů za rok. Ve Středomoří se ho navíc po staletí lovilo tolik, že mělčí naleziště jsou dnes prakticky vyčerpaná.
Od roku 1994 se navíc korál ve Středomoří nesmí lovit do sítí, takže novou surovinu ručně vynášejí už jen potápěči. Obchod s nejvzácnějšími druhy hlídá i mezinárodní úmluva CITES. Čím hůř se nový korál shání, tím víc roste hodnota starých pravých kousků.
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Ze suvenýru za pár dinárů se tak během pár desítek let stala žádaná komodita.
Kolik dnes za starý korál dostanete
Cena se odvíjí od kvality korálu, barvy, stáří a zpracování. Jednoduchý kousek z pravého červeného korálu pořídíte za nižší tisíce korun, u sběratelsky ceněných kusů ale hodnota šplhá k 40 000 Kč i výš. Nejvíc se dnes cení šperky vyrobené zhruba mezi lety 1900 a 1980, kdy se korál těžil volněji a býval kvalitnější.
Typ korálového šperku Orientační cena Jednoduchý krátký náhrdelník z pravého červeného korálu nižší tisíce korun Kvalitní víceřadé náhrdelníky se zlatou sponou desítky tisíc korun Starožitné a sběratelsky ceněné kusy i kolem 40 000 Kč a výš Vzácné kusy na zahraničních aukcích tisíce dolarů Pravý korál od napodobeniny poznáte snadno Přečtěte si také: Zapomeňte na papírové utěrky. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak odmastit pánev bez chemie
Velká část „korálových” šperků na trhu přitom pravý korál vůbec není. Levné napodobeniny bývají odlité z plastu, slisované z obarveného vápencového prachu nebo vyřezané ze dřeva. Objevuje se i barvený bambusový korál, který s cenným rudým korálem nemá nic společného.
Pravý korál prozradí několik znaků: – na povrchu bývá drobně nedokonalý; – může mít jemné světlejší skvrnky; – nikdy nebývá dokonale hladký jako plast; – reaguje také na kyseliny a teplo, takže se s ním musí zacházet opatrně.
Nejvíc ale napoví samotná cenovka. Pravý Corallium rubrum se za pár korun neprodává, takže podezřele levný kousek bývá skoro jistě imitace. Pokud si nejste jistí, nechte korál posoudit odborníka.
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Zdroje: https://www.katyba.cz/a/koral-jako-material-na-sperky-krasa-a-tradicni-vyznam, https://lauramorelli.com/coral-jewelry-of-naples-and-torre-del-greco/, https://www.lovecsperku.cz/nahrdelnik-s-koralem/, https://antiquesknowhow.com/vintage-coral-jewelry/, https://www.lideazeme.cz/clanek/lideazeme-cz-zeme-evropa/96632/utajene-jadranske-klenoty-to-jsou-chorvatske-ostruvky-zlarin-krapanj-a-kaprije.html