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Kdo si tohle přivezl z dovolené v Jugoslávii, dnes sedí na pokladu. Italové to vykupují i za 40 000 Kč

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Skoro v každé rodině, která za socialismu jezdila k Jadranu, se jeden najde. Korálový náhrdelník v sytě červené barvě, dárek z dovolené, dnes zapomenutý na dně šperkovnice po babičce. Málokdo...
Kdo si tohle přivezl z dovolené v Jugoslávii, dnes sedí na pokladu. Italové to vykupují i za 40 000 Kč

Kdo si tohle přivezl z dovolené v Jugoslávii, dnes sedí na pokladu. Italové to vykupují i za 40 000 Kč

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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