Těžká, černá a schovaná ve sklepě. Za tuhle pánev po babičce dnes sběratelé dávají i 70 000 Kč

Leží v garáži, na chalupě nebo úplně vzadu ve spíži a roky se jí nikdo ani nedotkne. Zčernalá litinová pánev po babičce budí dojem obyčejného kusu železa, který je tak akorát do sběru. Jenže některé z těchhle nenápadných kousků mají dnes pro sběratele překvapivě vysokou cenu. Rozhoduje přitom jediná maličkost, kterou většina majitelů přehlédne.
Kdy se z veteše stává poklad
Začněme ale nohama na zemi. U naprosté většiny starých pánví jde jen o vzpomínku na babiččinu kuchyni a nic víc. Kov bez čitelného označení výrobce je pro sběratele anonymní a nejspíš skončí v železném šrotu. Cenné kousky jsou vzácnost, na kterou člověk narazí spíš náhodou.
Jestli máte doma zrovna takový trhák, zjistíte za pár vteřin. Musíte jen vědět, kam se dívat.
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Sběratelé z celého světa se shodnou na dvou favoritech. Prvním je Griswold z pensylvánského Erie, který litinové nádobí odléval od roku 1865 zhruba celé století. Druhým je ohijský Wagner, jenž rozjel výrobu v roce 1891.
Nejcennější Griswoldy nesou úplně první podobu značky, tedy šikmý nakloněný nápis, kterému se ve sběratelské hantýrce říká Slant, doplněný o označení ERIE PA. Zachovalý kousek se v zahraničních dražbách běžně vyšplhá přes 40 000 korun. A že nejde o čísla ze vzduchu, potvrzují konkrétní aukce. Griswoldova pánev ve velikosti číslo 14 se na eBay na sklonku roku 2024 prodala za víc než 3 000 dolarů, což je v přepočtu zhruba 70 000 korun. Nejstarší rarity s takzvaným pavoučím logem z konce 19. století pak v zámoří atakují statisíce.
Co dno prozradí o stáří kusu
Značka je jenom začátek. Kromě ní bývá do dna vyražené i číslo a právě to řadu lidí mate. Neudává totiž průměr pánve, jak by leckdo čekal. Určuje velikost podle otvoru v tehdejších kamnech, na který se pánev kdysi hodila. Další stopy k stáří napoví pár nenápadných detailů:
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat pečicí papír. Nahrazují ho věcí, která vydrží roky a nic nestojí vystouplý prstenec kolem obvodu dna, který patřil na kamna na dřevo a uhlí a značí starší výrobu; hrubý slévárenský šev vedoucí přes celé dno, typický pro kusy z doby ještě před rokem 1890; hladce dobroušená spodní strana, důkaz ruční práce, jakou dnešní sériová výroba nenabízí.
Podle proměn loga v čase umí znalec odhadnout dobu vzniku téměř na desetiletí. Značka tak slouží jako rodný list každého kusu.
Vyražené značení na spodní straně prozradí stáří i původ litinové pánve. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Na stavu záleží víc, než čekáte
I krásně značená pánev může o hodnotu přijít, když má vadu. Sběratelé jsou nároční a jediný kaz umí srazit nabídku o celý řád. Nejdřív se proto podívejte na rovinu dna. Obrácenou pánev opřete o hladkou desku a lehce do ní ťukněte prstem. Když se rozhoupe, kov se během let zkroutil a s ním padá i cena.
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Ještě hůř dopadne trhlina. I sotva viditelná vlásečnicová prasklina dokáže hodnotu smáznout skoro k nule. Rez naopak většinou vadí jen laikům. Zašlou vrstvu jde obrousit, pánev znovu vypálit s olejem a používat dál. Za starožitnost se ostatně obvykle bere nádobí z doby před rokem 1957.
Co s tím tady u nás v Česku
Tuzemský trh je zatím mnohem klidnější než ten zahraniční. Ty nejvyšší sumy padají za americké značky na eBay, kdežto na domácím Aukru se povedené kusy prodávají spíš za jednotky tisíc korun. Obchodníci se starožitnostmi ale pozorují sílící zájem o litinu z časů mocnářství a první republiky, jejíž ceny se pomalu zvedají.
Pozor si dejte na moderní napodobeniny, kterých s rostoucí poptávkou přibývá. Originál poznáte podle zřetelně vyraženého písma a jemně opracovaného povrchu, kdežto kopie mívá značení rozpité a odlitek na omak drsný. Takže než podobný kus pošlete do šrotu, věnujte chvilku jeho spodní straně. Klidně se ukáže, že černý těžký kus z chalupy je hodnotnější, než by kdy někdo čekal.
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Zdroje: https://www.tiscali.cz/nevyhazujte-stare-litinove-panve-za-tyhle-konkretni-daji-sberatele-i-20-000-kc-713698, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-litinova-panev-sberatele/, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-starou-litinovou-panev-po-babicce-at-ji-za-zadnou-cenu-nevyhazuje-jeji-skutecna-hodnota-roste, https://udalosti247.cz/spotrebitel/nemate-doma-toto-kuchynske-nadobi/, https://www.tiscali.cz/za-husaka-byla-v-kuchyni-80-domacnosti-ted-vam-za-tuhle-starou-panev-sberatele-na-aukru-zaplati-az-11-000-kc-653277