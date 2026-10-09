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7 věcí, které v pornu vypadají sexy. V reálné posteli jsou často hlavně logistický problém

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Sex na kuchyňské lince, okamžitý orgasmus, tři polohy během devadesáti sekund a nikdo nikdy nepotřebuje hledat lubrikant ani sundávat ponožku zachycenou v nohavici. Porno je film. A stejně jako akční hrdina skutečně neskáče z mrakodrapu bez kaskadéra, ani ložnice nemusí kopírovat choreografii vytvořenou pro kameru.
7 věcí, které v pornu vypadají sexy. V reálné posteli jsou často hlavně logistický problém

7 věcí, které v pornu vypadají sexy. V reálné posteli jsou často hlavně logistický problém

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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