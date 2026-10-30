Halloween na poslední chvíli: 10 kostýmů s nápadem, které nezaberou celý den příprav

Nejlepší last minute kostým má jednu poznávací značku
Nemusíš kopírovat každý detail postavy. Stačí silueta, barva, doplněk nebo kombinace, kterou si ostatní spojí s konkrétní náladou. ELLE letos mezi snadno uchopitelné popkulturní kostýmy řadí například Carolyn Bessette-Kennedy, Wuthering Heights nebo návrat Practical Magic. Přesně tím směrem jdeme: věci, které můžeš složit ze skříně a jedním detailem jim dát pointu.
1. Moderní čarodějka z Practical Magic
Černé slip dress nebo dlouhá sukně, tmavý cardigan, vysoké boty, rozpuštěné vlasy a jeden stříbrný prsten navíc. Žádný špičatý klobouk. Žádné koště. Pokud chceš pointu dotáhnout, vezmi si malou lahvičku s bylinkami nebo starou knihu. Kostým funguje právě proto, že vypadá jako někdo, koho bys mohla potkat v běžném baru a až po chvíli zjistit, že možná umí zaklínat.
2. Carolyn Bessette-Kennedy v devadesátkách
Černé minimalistické šaty nebo dlouhá sukně, bílá košile, úzké sluneční brýle, hladký nízký culík a malá kabelka. Pokud máš dlouhý camel kabát, ještě lépe. Není to hororový kostým, ale Halloween už dávno není jen soutěž v počtu umělých jizev. Aktuální popkulturní nápad poznají módní lidé okamžitě.
3. Gothic Catherine z Wuthering Heights
Bílá halenka s romantickými rukávy, tmavá dlouhá sukně, rozpuštěné lehce neuspořádané vlasy a velmi bledý make-up s vínovou rtěnkou. Přidej starý medailon nebo dopis. Výhoda: všechno můžeš druhý den normálně nosit a nemusíš cestou na party vysvětlovat taxikáři, proč ti z hlavy trčí sekera.
4. Upírka, která právě odešla z opery
Černé šaty, červená rtěnka, výrazné náušnice, uhlazené vlasy a dva malé body po kousnutí na krku. Hotovo. Zapomeň na plášť a plastové zuby, pokud je nechceš. Celý trik je v tom, že vypadáš příliš elegantně na obyčejný páteční večer a současně trochu nebezpečně.
5. Morticia bez paruky
Dlouhé černé šaty, rovné vlasy s pěšinkou uprostřed, velmi čistý make-up, rudá nebo temně vínová rtěnka. Pokud nejsi bruneta, vůbec to nevadí. Nejde o cosplay soutěž. Jde o siluetu a energii. Čím méně rekvizit, tím víc budeš vypadat jako Morticia, která má lepší věci na práci než vysvětlovat svůj kostým.
6. Black Swan po kancelářsku
Černé body nebo přiléhavý top, černá tylová nebo áčková sukně, baleríny či Mary Jane a výraznější černé oční linky. Nemusíš si malovat celý obličej. Stačí trochu dramatický eye look a utažený drdol. Navíc tím elegantně využiješ World Ballet Day, který jsme měli včera, takže kostým má i redakční kontinuitu.
7. Módní zombie
Vezmi starší sako, bílou košili a kalhoty, které už můžeš obětovat. Trochu je pomačkej, přidej šedohnědý make-up pod oči a pár strategických skvrn. Místo realistických ran udělej spíš módní postapokalypsu. Bonusový bod za kabelku, kterou zombie stále odmítá pustit.
8. Film noir femme fatale
Černé pouzdrové šaty, trenčkot, lodičky, červené rty a staré sluneční brýle. Do ruky malou kabelku a výraz „vím něco, co ty ne“. Technicky to není monstrum, ale na halloweenské party se vejde krásně a příprava zabere zhruba tolik času jako běžné večerní líčení.
9. Ghost bride bez svatebních šatů
Bílé nebo krémové midi šaty, perly, jemně rozmazaný šedý make-up kolem očí a kus tylu připnutý do vlasů jako improvizovaný závoj. Žádná krev není potřeba. Stačí trochu přízračná barevnost a výraz, jako bys na ženicha čekala už od roku 1897.
10. Černá kočka pro dospělé
Černé kalhoty, černý top, výrazné cat-eye linky a jednoduchá čelenka s malými oušky. Ano, je to nejstarší trik v knize. Ale pokud místo huňatého ocasu a dětské mašličky přidáš kožené sako, špičaté boty a výrazný šperk, může vypadat spíš jako editorial než školní karneval.
Pravidlo poslední chvíle
Pokud kostým potřebuješ hodinu vysvětlovat, je příliš komplikovaný. Pokud tě v něm něco kouše, padá, lepí nebo znemožňuje sednout si, je příliš komplikovaný. A pokud kvůli němu musíš v pátek odpoledne do tří obchodů, už není last minute. Nejlepší halloweenový kostým je ten, který má nápad a pak ti dovolí normálně se bavit.
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Zdroje: ELLE – The 12 Best Pop Culture Halloween Costume Ideas of 2026 [1].