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Sex není závod na orgasmus. Proč někdy funguje změna tempa, tlaku a úhlu líp než zběsilá výdrž

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Rychleji. Silněji. Ještě chvíli. Sex někdy vypadá, jako bychom dostaly instrukce k poslednímu kilometru půlmaratonu. Jenže ženské potěšení není disciplína, ve které vyhrává nejvyšší počet pohybů za minutu. Často rozhoduje mnohem menší změna: jiný úhel pánve, stabilnější tlak, mělčí pohyb nebo ruka přesně tam, kde ji skutečně chceš.
Sex není závod na orgasmus. Proč někdy funguje změna tempa, tlaku a úhlu líp než zběsilá výdrž

Sex není závod na orgasmus. Proč někdy funguje změna tempa, tlaku a úhlu líp než zběsilá výdrž

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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