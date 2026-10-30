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To-do list, který tento víkend opravdu chceš splnit: kafe s kamarádkou, sauna, shopping a ani jeden pracovní úkol

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Seznam úkolů obvykle začíná slovesy jako zařídit, vyřešit, koupit a nezapomenout. Tenhle je jiný. Má jediný cíl: aby v neděli večer nebyl jediným důkazem víkendu vypraný koš prádla a pocit, že pondělí přišlo podezřele rychle.
To-do list, který tento víkend opravdu chceš splnit: kafe s kamarádkou, sauna, shopping a ani jeden pracovní úkol

To-do list, který tento víkend opravdu chceš splnit: kafe s kamarádkou, sauna, shopping a ani jeden pracovní úkol

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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