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Lehčí domov do Vánoc: spíž bez tří otevřených strouhanek, záhadných sáčků a konzerv z pravěku

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Spíž je místo, kde se záhadně množí načaté balíčky, fazole kupované „do zásoby“ a koření, o kterém už nikdo neví, proč je doma. Před Vánoci ji nepotřebuješ předělat do pinterestové laboratoře. Potřebuješ vědět, co máš, co sníst a co už opravdu nemá důvod zabírat místo.
Lehčí domov do Vánoc: spíž bez tří otevřených strouhanek, záhadných sáčků a konzerv z pravěku

Lehčí domov do Vánoc: spíž bez tří otevřených strouhanek, záhadných sáčků a konzerv z pravěku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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