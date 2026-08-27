Začala platit nová dopravní značka. Kdo ji poruší, dostane až 5000 Kč pokuty

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Projíždíte okrajem španělského města a najednou vás mine dopravní značka s autem uvnitř červeného kruhu a drobnými tečkami připomínajícími výfukové zplodiny. Na první pohled vypadá jako varování před znečištěným ovzduším. Ve skutečnosti jste právě vjeli do nízkoemisní zóny ZBE (Zona de Bajas Emisiones), kde pro řadu vozidel platí přísný zákaz pohybu.
Španělské generální ředitelství pro dopravu tuto značku oficiálně představilo už v červnu 2021. Tehdy ji řidiči potkávali jen výjimečně. Dnes se rozšiřuje do stále většího počtu měst, protože španělský zákon nařizuje všem obcím nad 50 tisíc obyvatel zřídit nízkoemisní oblast. A právě proto se s ní čeští turisté setkávají čím dál častěji.
Pod hlavním symbolem bývá dodatková tabulka se zkratkami 0, ECO, C nebo B. Tyto emisní kategorie určují, které auto smí projet a které ne. Konkrétní kombinace se mění podle města, ulice i denní doby. Řidič tak může mít v jedné čtvrti povolený vjezd a o pár bloků dál už ne.
Kamery čtou značky a pokuta přijde domů
Kontrola probíhá automaticky. Kamery snímají registrační značky a systém vyhodnocuje, zda vozidlo splňuje podmínky pro danou zónu. Pokud ne, majiteli přijde oznámení o přestupku. Španělský zákon o silničním provozu ho klasifikuje jako závažné porušení a standardní sankce činí 200 eur, tedy zhruba pět tisíc korun.
Zaplatíte-li do dvaceti dnů, dostanete obvykle padesátiprocentní slevu. Tím se ale vzdáváte možnosti pokutu napadnout. A protože systém funguje přeshraničně, pokuta dorazí i do Česka.
Madrid začal nízkoemisní oblast Madrid Central označovat ještě před jejím spuštěním. Barcelona následovala s vlastní zónou ZBE Rondes de Barcelona. Dnes mají podobná opatření desítky dalších měst – a každé si pravidla určuje samo.
Česká značka sama o sobě nestačí, potřebujete registraci
Španělské emisní nálepky DGT si český majitel auta koupit nemůže. To ale neznamená, že by měl automaticky zakázaný vjezd. Zahraniční vozidla musí projít místní registrací, která posoudí jejich technické parametry a přiřadí jim odpovídající kategorii.
V Barceloně se musíte před vjezdem zapsat do metropolitního registru. Oficiální systém povoluje dlouhodobý vjezd benzinovým autům od normy Euro 3 a dieselům od Euro 4. K žádosti přikládáte doklady o majiteli, registrační značce, palivu a emisní normě. Vyřízení trvá až patnáct pracovních dnů a jednorázový poplatek činí sedm eur. Do potvrzení registrace nesmíte do zóny vjet.
Madridská radnice doporučuje dodat technický průkaz a doklad o registraci s dostatečným předstihem. Město pak auto porovná s odpovídající španělskou kategorií a rozhodne o povolení.
Kategorie 0 je vyhrazena elektromobilům a vodíkovým vozům. ECO získávají především hybridy a automobily na plyn. Do kategorií C a B spadají spalovací vozy podle emisní normy a data registrace. Nejstarší auta – obvykle benzinová registrovaná před rokem 2001 a diesely před rokem 2006 – žádné označení nedostanou a vjezd mají zakázaný nejčastěji.
Španělský dopravní úřad DGT uznává ekologické známky z některých jiných evropských zemí – například německou Umweltplakette nebo francouzskou Crit’Air. Pro české řidiče, kteří je již mají na předním skle z minulých cest, to může v řadě španělských měst usnadnit situaci. V Barceloně je ale registrace v tamním registru nutná vždy.
Omezení vjezdu do barcelonské zóny navíc neplatí nepřetržitě. Zákaz se vztahuje pouze na pracovní dny od 7:00 do 20:00. O víkendech, státních svátcích a v noci je vjezd pro všechny volný.
Neznámé značky přitom řidiče překvapují i v dalších dovolenkových zemích. Ve Francii se například rozšířilo označení vyhrazených jízdních pruhů na dálnicích, jehož ignorování může rovněž skončit pokutou. Před cestou do jakéhokoli většího španělského města se proto vyplatí ověřit pravidla přímo na webu tamní radnice – jednotná značka totiž neznamená jednotná pravidla.
Zdroje článku: race.es, info.cz, dotyk.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová