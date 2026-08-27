Billa provedla ve všech prodejnách radikální změnu. Kaufland a Lidl ji budou následovat

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Představte si zaměstnance supermarketu, který každý týden ručně vyměňuje tisíce papírových cenovek po celé prodejně. Trhá staré, lepí nové, kontroluje, jestli sedí správný produkt se správnou cenou. Práce na hodiny, někdy i dny. A pak za pár dní znovu. Tento rituál, který provázel maloobchod po celá desetiletí, se v Česku definitivně vytrácí.
Billa na konci roku 2024 jako poslední ze svých prodejen vybavila elektronickými displeji místo klasických papírových štítků. Stala se tak druhým velkým řetězcem v zemi, který papír u regálů kompletně opustil. Prvenství jí ovšem o více než rok upřel Lidl – ten digitalizaci všech svých českých poboček dokončil už v listopadu 2023.
Technologie z čteček knih přišla k regálům
Malé obdélníkové displeje připomínající miniaturní čtečky elektronických knih se objevují na stále více místech. Není to náhoda – fungují na identickém principu elektronického inkoustu, který nespotřebovává téměř žádnou energii a zůstává perfektně čitelný i pod ostrým světlem nebo z různých úhlů pohledu.
Centrální systém dokáže během několika vteřin změnit ceny u desítek tisíc produktů najednou. Ranní akce na jogurty? Večerní sleva na pečivo? Vše proběhne automaticky, bez jediného vytištěného papíru, bez chyb při ručním přelepování. Zákazník u pokladny pak zaplatí přesně to, co viděl na regále – mizí tak častá nedorozumění, kdy štítek nestihl někdo vyměnit a cena v systému už byla jiná.
Displeje navíc umožňují zobrazit daleko víc než jen částku v korunách. Země původu, složení, nutriční hodnoty nebo QR kód vedoucí k detailním informacím o výrobku – to vše se vejde na plochu, kde dřív byl jen papírový proužek s číslem.
Desítky milionů archů papíru ušetřené každý rok
Ekologický rozměr přechodu na digitální etikety je obrovský. Billa ve svých materiálech uvádí, že ročně ušetří téměř 60 milionů archů papíru formátu A4. Z každého archu se přitom tiskne více jednotlivých cenovek, takže reálný počet nahrazených štítků jde do stovek milionů.
Jeden elektronický displej vydrží fungovat mnoho let a během své životnosti nahradí stovky až tisíce papírových etiket, které by jinak skončily v koši. Odpadá tisk, distribuce do prodejen, logistika spojená s rozvozem nových šarží. Zmizí i odpad z použitých štítků, který se dřív hromadil v každé prodejně.
Zaměstnanci získávají čas na jinou práci. Místo nekonečného přelepování regálů se mohou věnovat doplňování zboží nebo pomoci zákazníkům. Pro mnohé z nich to znamená úlevu od monotónní činnosti, která zabírala značnou část směny.
Kaufland testuje, kam až digitalizace půjde
Kaufland vsadil na elektronické cenovky nejprve u ovoce a zeleniny, kde se ceny mění nejčastěji kvůli sezónnosti a čerstvosti. Postupně technologii rozšiřuje i jinam – v roce 2025 oznámil instalaci digitálních etiket také v úseku pečiva a otevřel první prodejnu, kde fungují napříč všemi odděleními.
Jde o testovací fázi, která má ukázat, jestli má smysl investovat do kompletní digitalizace všech poboček. Zatím Kaufland žádný termín úplného přechodu neoznámil, ale směr je jasný – papírové štítky postupně ustupují.
Budoucnost bez papíru u regálů
Žádný z řetězců sice oficiálně nevyhlásil absolutní konec papírových cenovek, ale vývoj posledních let mluví jasně. Digitální displeje přinášejí nižší náklady, rychlejší správu cen, menší chybovost a ekologický přínos. Pro zákazníky znamenají větší jistotu, že částka na regále odpovídá tomu, co zaplatí.
Během příštích let pravděpodobně klasické papírové etikety v českých supermarketech téměř vymizí. Billa a Lidl už tento krok dokončily, Kaufland testuje plošné nasazení. Otázkou není, jestli se papír z regálů vytratí, ale kdy se tak stane úplně.
Zdroje článku: arecenze.cz, nespechej.cz, entrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová