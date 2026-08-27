Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Tento nenápadný reklamní popelník z dob ČSSR má dnes pro sběratele cenu 7 600 Kč. Nemáte ho doma?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zdánlivě bezcenná drobnost z dob socialismu dokáže vyvolat mezi sběrateli nečekanou horečku. Stačí správné logo a bezchybný stav.
Tento nenápadný reklamní popelník z dob ČSSR má dnes pro sběratele cenu 7 600 Kč. Nemáte ho doma?

Tento nenápadný reklamní popelník z dob ČSSR má dnes pro sběratele cenu 7 600 Kč. Nemáte ho doma?

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Začala platit nová dopravní značka. Kdo ji poruší, dostane až 5000 Kč pokuty
Začala platit nová dopravní značka. Kdo ji poruší, dostane až 5000 Kč pokuty
KVÍZ: Jaký by z vás byl řezník? Otestujte znalosti masa a jeho zpracování
KVÍZ: Jaký by z vás byl řezník? Otestujte znalosti masa a jeho zpracování

Připravili jsme pro vás kvíz, který prověří vaše znalosti o mase a řeznickém řemesle. Odhalte tajemství...

Klasické záchody končí. Z domácností Česka je vystrnadí mnohem lepší a hygieničtější zařízení
Klasické záchody končí. Z domácností Česka je vystrnadí mnohem lepší a hygieničtější zařízení

V domácnostech po celém Česku se odehrává tichá proměna, kterou málokdo vnímá naplno. Tradiční keramická...

Meteorologové vydali předpověď na září. Počasí se vymkne normálu ve všech směrech
Meteorologové vydali předpověď na září. Počasí se vymkne normálu ve všech směrech

Meteorologové hlásí konec extrémních teplot. Září přinese příjemných 20 stupňů, ale sucho zůstává - houby...

Zapomeňte na starý mrazák. Největší žrout elektřiny vás obere o 6000 Kč ročně a má ho doma úplně každý
Zapomeňte na starý mrazák. Největší žrout elektřiny vás obere o 6000 Kč ročně a má ho doma úplně každý

Chromový žebřík na ručníky vypadá nenápadně, ale když běží nonstop, stane se z něj dravec. Přitom stačí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.