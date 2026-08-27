Tento nenápadný reklamní popelník z dob ČSSR má dnes pro sběratele cenu 7 600 Kč. Nemáte ho doma?

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Při vyklízení starých skříní a půdních koutů lidé pravidelně házejí do kontejnerů věci, které považují za nepotřebný brak. Staré skleničky s vybledlými nápisy, otvíráky z hotelových barů nebo popelníky s logem zapomenutých podniků – to vše vypadá jako relikt doby, kterou už nikdo nepotřebuje. Jenže realita bývá překvapivá.
Jeden takový nenápadný kousek porcelánu s nápisem Čedok a Restaurace Praha se nedávno na portálu Aukro prodal za úctyhodných 7 600 korun. Kupec neváhal ani okamžik – využil možnost okamžitého nákupu a raději si předmět zajistil hned, než aby riskoval, že ho v aukci někdo přehodí. Za tutéž částku si dnes pořídíte slušnou elektroniku nebo pobyt u moře. Co tedy dělá z obyčejného popelníku tak žádaný artefakt?
Bruselský triumf, který změnil československý design
Odpověď se skrývá v roce 1958, kdy se v belgickém hlavním městě konala Světová výstava Expo 58. Pro tehdejší Československo to byla příležitost ukázat světu, že umíme víc než jen těžký průmysl a tradiční řemesla. Náš pavilon spolu s přilehlou Restaurací Praha tehdy doslova ohromil návštěvníky z celého světa.
Architektura, interiér i celková vizuální identita restaurace představovaly dokonalou ukázku moderního stylu, který se později vžil pod pojmem bruselský design. Československo si z Bruselu odvezlo hlavní cenu Zlatou hvězdu a desítky dalších ocenění. Restaurace Praha se stala symbolem elegance a luxusu – výkladní skříní, kterou jsme chtěli ukázat zahraničí.
Po skončení výstavy byla budova demontována, převezena do Prahy a znovu postavena v Letenských sadech jako vyhlídkový podnik s prestižní pověstí. Dnes už svému původnímu účelu neslouží – po letech chátrání v devadesátých letech prošla citlivou rekonstrukcí a funguje jako sídlo reklamní agentury a umělecká galerie. Ale odkaz na slavnou éru zůstal zachován v tisících drobných předmětů, které tehdy restauraci vybavovaly.
Proč právě tento popelník? Luxus, vzácnost a perfektní stav
Klíčem k pochopení vysoké ceny je uvědomit si, že tyto předměty se nikdy neprodávaly v běžných obchodech. Vznikaly na zakázku pro konkrétní hotely a restaurace spadající pod síť Interhotel a Čedok – elitní podniky určené především pro zahraniční hosty a prominentní klientelu.
Na jejich designu se podíleli přední výtvarníci a grafici. Vyráběly je tradiční české porcelánky jako Karlovarský porcelán nebo Ditmar-Urbach ze Znojma, které garantovaly špičkovou kvalitu střepu i glazury. Vznikaly ucelené vizuální identity zahrnující vše od uniforem personálu přes jídelní lístky až po nádobí a propagační drobnosti.
Popelníky v restauracích patřily k nejnamáhanějšímu inventáři. Běžně se rozbíjely při mytí, personál je vyhazoval a hosté si je odnášeli jako suvenýry. Jen zlomek z nich přežil desítky let v perfektním stavu. A právě bezchybná kondice – žádné odštěpky, praskliny ani setřený tisk – rozhoduje o konečné ceně.
Když se dnes takový kousek objeví na trhu, sběratelé pečlivě zkoumají každý detail: čitelnost loga, autenticitu značení, kvalitu provedení. Pokud se sejde více zájemců kompletujících sbírku zaměřenou na Expo 58 nebo historii Čedoku, cena během chvíle vyletí do tisíců korun.
Retro design má stále větší cenu. Co ještě hledat?
Zájem o československé předměty z padesátých až osmdesátých let neustále roste. Starší generace si kupuje vzpomínky na mládí, mladší lidé obdivují nadčasové linie, poctivé materiály a příběhy, které se za každým kusem skrývají.
Vedle nábytku od Jindřicha Halabaly nebo svítidel z Kamenického Šenova se pozornost stále častěji obrací k drobnému užitkovému designu: hotelový porcelán s firemními logy, propagační grafika, obalový design, autorské sklo a keramika.
Pokud tedy doma narazíte na staré vybavení po prarodičích, vyplatí se každý kousek dobře prohlédnout dříve, než skončí ve sběrném dvoře. Možná právě držíte v ruce další zapomenutý poklad s logem podniku, který kdysi reprezentoval československou eleganci ve světě. A možná má dnes hodnotu, kterou byste nečekali.
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková