Zimní pneumatiky u elektromobilů: Na co si dát pozor?

Elektromobilů na českých silnicích přibývá
S blížícím se listopadem nastává období, kdy musí řidiči za zákonem stanovených podmínek používat zimní pneumatiky. Zatímco u vozidel se spalovacím motorem jde o běžnou součást přípravy na zimu, majitelé elektromobilů by měli výběru správného obutí věnovat zvýšenou pozornost.
Počet elektromobilů v Česku přitom rychle roste. Podle analýzy Centra dopravního výzkumu se za prvních devět měsíců roku 2026 meziročně zvýšily registrace nových bateriových elektromobilů o 36 % na 13 806 vozů. Ještě výrazněji rostl dovoz ojetých elektromobilů, a to o 64 % na 10 122 vozidel.
S rostoucím počtem těchto automobilů nabývá na významu také jejich správná údržba a příprava na zimní provoz.
Potřebují elektromobily speciální zimní pneumatiky?
Elektromobily mají oproti srovnatelným vozidlům se spalovacím motorem často vyšší hmotnost a okamžitý nástup točivého momentu. Pneumatiky tak mohou být vystaveny většímu zatížení a rychlejšímu opotřebení.
To však neznamená, že každý elektromobil musí používat speciální pneumatiky určené výhradně pro elektrický pohon. Rozhodující jsou především parametry stanovené výrobcem vozidla, zejména správný rozměr pneumatik, index nosnosti a rychlostní index.
Nevhodně zvolené obutí může negativně ovlivnit jízdní vlastnosti, bezpečnost i provozní náklady. V případě dopravní nehody může mít význam také při posuzování pojistné události.
Pojištění elektromobilů zdražuje. Nevhodné obutí může způsobit komplikace
Podle údajů Skupiny Klik.cz dosáhla od ledna do poloviny října 2026 průměrná roční cena povinného ručení elektromobilů 5 666 Kč. Havarijní pojištění vycházelo v průměru na 18 870 Kč ročně.
Ve srovnání s předchozím rokem tak povinné ručení zdražilo přibližně o 12 % a havarijní pojištění o 7 %.
Ani správně sjednané pojištění však nemusí automaticky pokrýt všechny finanční následky nehody. Pokud k jejímu vzniku prokazatelně přispěje nevyhovující technický stav vozidla, například nesprávně zvolené pneumatiky, může to ovlivnit řešení pojistné události.
„Při přezouvání elektromobilu nestačí sledovat pouze cenu pneumatik nebo hloubku dezénu. Stejně důležité je dodržet parametry předepsané výrobcem,“ upozorňuje Karel Šultes, ředitel produktu a datové analýzy Skupiny Klik.cz.
U havarijního pojištění může za určitých okolností dojít ke krácení pojistného plnění. V případě povinného ručení může pojišťovna při splnění zákonných podmínek požadovat náhradu vyplaceného plnění. Samotné použití nevhodných pneumatik však automaticky neznamená ztrátu nároku na pojistné plnění.
Řidiči by proto měli před zimní sezonou zkontrolovat nejen stav a hloubku dezénu pneumatik, ale také jejich soulad s požadavky výrobce konkrétního vozidla. Správné obutí totiž přispívá nejen k bezpečnější jízdě, ale může předejít i komplikacím při řešení případné nehody.
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