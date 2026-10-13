Test autosedaček odhalil závažná pochybení. Co dělat, když výrobek neprojde testem?

Dne 6. října 2026 dTest upozornili na závažná bezpečnostní selhání autosedaček Britax Römer Baby-Safe Pro se základnou Vario Base 5Z a Axkid Minikid Core. Odhalena byla se při čelních nárazových zkouškách v rámci velkého podzimního testu autosedaček. U modelu Britax Römer Baby-Safe Pro se základnou Vario Base 5Z v naklopené poloze při čelním nárazu selhala přezka vnitřních pásů a figurína byla vymrštěna ze sedačky. U Axkid Minikid Core se ve vzpřímené i naklopené poloze odjistila opěrná noha; v naklopené poloze se navíc přezka vnitřních pásů vytrhla ze skořepiny.
Mám jednu z autosedaček, před kterými dTest varuje. Mohu ji reklamovat?
Reklamaci u prodávajícího uplatnit můžete. Samotný nepříznivý výsledek v nezávislém spotřebitelském testu ale automaticky neznamená, že je výrobek z právního hlediska vadný nebo že máte bez dalšího nárok na vrácení peněz. Záleží na tom, co přesně test odhalil, v jakém způsobu použití a zda lze zjištěný nedostatek vztáhnout na vlastnosti, které má mít i váš výrobek.
Podle občanského zákoníku má zboží mimo jiné odpovídat obvyklým vlastnostem včetně bezpečnosti, kterou může spotřebitel u věci daného druhu rozumně očekávat. U dětské autosedačky je ochrana dítěte při nehodě jejím základním účelem. Závažné bezpečnostní selhání zjištěné při nárazové zkoušce proto může být důležitým podkladem pro reklamaci, zejména pokud se týká způsobu použití, pro který je sedačka určena.
Reklamace se zásadně uplatňuje u prodávajícího, se kterým jste uzavřeli kupní smlouvu. Prodávající odpovídá za vady, které věc měla při převzetí a které se projeví do dvou let od převzetí; projeví-li se vada během prvního roku, má se za to, že existovala už při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Výrobce může současně nabídnout vlastní výměnný nebo svolávací program. Ten může být prakticky nejrychlejší cestou, ale sám o sobě nenahrazuje zákonná práva vůči prodávajícímu.
Mohu požadovat rovnou vrácení peněz?
Ne vždy. U reklamace má spotřebitel v první řadě právo na odstranění vady, a to opravou nebo dodáním nové věci bez vady; mezi těmito způsoby si zásadně volí, pokud zvolený způsob není nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Rovnou odstoupit od smlouvy lze mimo jiné tehdy, pokud vada představuje podstatné porušení smlouvy. Závažnost, která okamžité odstoupení odůvodňuje, musí být spotřebitel schopen doložit.
U autosedačky může být závažné selhání ochranné funkce silným argumentem pro podstatné porušení smlouvy, protože bezpečnost při nehodě je jejím základním účelem. Je však potřeba zohlednit povahu zjištěného problému.
Právo na slevu nebo odstoupení může vzniknout také tehdy, pokud prodávající odmítne vadu odstranit, neodstraní ji v přiměřené době a bez značných obtíží, je zřejmé, že ji takto neodstraní, nebo se vada projeví opakovaně. Reklamace musí být bez dohody o delší lhůtě vyřízena a spotřebitel o jejím vyřízení vyrozuměn nejpozději do 30 dnů; marné uplynutí této lhůty může založit právo na odstoupení nebo slevu.
Co když jsem autosedačku koupil před několika dny přes internet?
V takovém případě může být situace jednodušší. U běžného nákupu přes internet, telefon nebo jiným způsobem na dálku může spotřebitel zpravidla do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu. Nemusí tedy dokazovat vadu ani argumentovat výsledkem testu. Pro zachování lhůty stačí odstoupení včas odeslat.
U autosedačky se žádná ze standardních zákonných výjimek z tohoto práva zpravidla neuplatní. Pokud jste však sedačku koupili v kamenné prodejně, obecné zákonné právo vrátit bezvadné zboží bez důvodu nemáte. Prodejce jej může umožnit dobrovolně ve svých obchodních podmínkách.
Znamená neúspěch v testu dTestu, že autosedačka nemá platnou homologaci?
Ne. Homologace a spotřebitelský test jsou dvě různé věci.
Homologace podle předpisu daného předpisu (UN R129) znamená, že daný typ autosedačky získal schválení podle technických požadavků tohoto předpisu. Nezávislý spotřebitelský test je něco jiného: neslouží ke schválení typu a může používat odlišné a v některých směrech přísnější zkušební podmínky. Neúspěch v něm sám o sobě platnost homologace neruší.
V aktuálním testu se čelní nárazové zkoušky svou závažností orientují na současné crash testy Euro NCAP; působí při nich výrazně vyšší síly než při povinných schvalovacích zkouškách podle UN R129. Proto může sedačka splňovat požadavky pro homologaci, a přesto v náročnějším spotřebitelském testu vykázat závažný bezpečnostní problém.
To dobře ilustruje Axkid Minikid Core. Výrobce uvádí, že model nadále splňuje platné právní požadavky a má schválení podle UN R129, současně však po dalších zkouškách zahájil dobrovolnou svolávací akci a dotčené sedačky bezplatně vyměňuje.
Znamená tedy homologace, že je autosedačka bezpečná?
Homologace potvrzuje, že typ sedačky splnil požadavky příslušného schvalovacího předpisu. Není ale zárukou, že výrobek obstojí stejně dobře v každé možné nehodové situaci, v každé konfiguraci nebo v náročnějším nezávislém testu. Stejně tak sama o sobě nevylučuje, že se u konkrétního modelu nebo výrobní série mohou později objevit bezpečnostní nedostatky.
Právě proto mají spotřebitelské testy význam. Doplňují povinné schvalování a zkoušejí výrobky za dalších podmínek. Různé zkoušky mohou používat odlišné průběhy nárazu, figuríny či nastavení sedačky. Dobrý výsledek v jedné zkoušce proto nevyvrací konkrétní selhání v jiné.
Znamená zjištěný problém, že je sedačka nebezpečná při každém způsobu použití?
Ne nutně. Autosedačky lze často používat v několika povolených konfiguracích – například na základně nebo s pásem vozidla, případně v různém sklonu. Při hodnocení výsledku je proto zásadní, v jaké konfiguraci k selhání došlo a zda se problém projevil i při jiných povolených způsobech použití. Zjištění z jedné konfigurace nelze bez dalšího přenášet na všechny ostatní. Zároveň ale platí, že pokud je problematická konfigurace výrobcem výslovně určena k používání, může být zjištěný bezpečnostní nedostatek pro spotřebitele velmi významný.
Co mají nyní udělat majitelé Axkid Minikid Core?
U tohoto modelu výrobce zahájil dobrovolnou svolávací akci. Majitelé mají podle identifikace sedačky ověřit, zda se akce týká jejich kusu, a postupovat podle pokynů výrobce. Výrobce deklaruje, že dotčené sedačky bezplatně vyměňuje a výměnu řeší přímo i se zákazníky.
Svolávací program je v takové situaci praktická cesta k nápravě. Nezbavuje však spotřebitele případných práv z vadného plnění vůči prodávajícímu. Doporučujeme před odesláním nebo výměnou vyfotit výrobní štítek, případně sériové číslo a uschovat doklad o koupi i komunikaci o svolávací akci.
Co mají nyní udělat majitelé Britax Römer Baby-Safe Pro s Vario Base 5Z?
V našem testu se závažný problém projevil u konkrétní konfigurace: Baby-Safe Pro na základně Vario Base 5Z v nakloněné poloze. Při čelním nárazu se otevřelo zapínání pásů a figurína byla ze sedačky vymrštěna. V provedených zkouškách se tento problém neprojevil při použití sedačky ve vzpřímené poloze na stejné základně ani při správném upevnění sedačky tříbodovým pásem vozidla. Je proto důležité nevyvozovat, že stejným způsobem selhává sedačka při každém povoleném použití.
Podle aktuálních informací výrobce příčinu zkoumá a dosud neoznámil, zda přistoupí k úpravě, výměně nebo svolávací akci. Do vyjasnění doporučujeme respektovat bezpečnostní doporučení z testu, tedy nepoužívat kombinaci Baby-Safe Pro s Vario Base 5Z v nakloněné poloze, a sledovat další informace výrobce i prodejce, případně uplatnit reklamaci či odstoupit od smlouvy bez důvodu, jak je popsáno výše.
Kde mám sledovat, zda výrobce autosedačku nesvolává?
Vyplatí se kontrolovat zejména stránky výrobce a prodejce a e-mail použitý při nákupu. U Axkid Minikid Core je postup zveřejněn na stránce svolávací akce, Britax Römer zveřejňuje oznámení v sekci Safety Notices. U svolávacích akcí bývá rozhodující přesné označení modelu, výrobní série nebo sériové číslo; opatření se nemusí týkat všech kusů stejného obchodního názvu. Proto porovnávejte údaje z výrobního štítku, nikoli jen název modelu.
Informace o nebezpečných výrobcích zveřejňuje také Česká obchodní inspekce a celoevropský systém Safety Gate. Pokud jste výrobek registrovali u výrobce, ověřte, že má vaše aktuální kontaktní údaje. Dokud není jasné, zda je konkrétní kus dotčen, uschovejte štítek, sériové číslo, doklad o koupi a případnou komunikaci s prodejcem či výrobcem.
Co když mi prodejce reklamaci odmítne s tím, že sedačka disponuje příslušnou homologací?
Samotná platná homologace reklamaci konkrétní bezpečnostní vady automaticky nevylučuje. Homologace potvrzuje splnění požadavků pro schválení typu, zatímco při reklamaci se posuzuje, zda konkrétní výrobek odpovídá smlouvě a má mimo jiné takovou jakost, funkčnost a bezpečnost, jakou může spotřebitel rozumně očekávat či jakou deklaruje. Současně ale platí, že neúspěch v přísnějším nezávislém testu sám o sobě ještě automaticky neprokazuje právní vadu.
Do reklamace proto doporučujeme co nejpřesněji popsat zjištěný problém a odkázat na výsledky nezávislé nárazové zkoušky, případně na svolávací nebo jiné bezpečnostní opatření výrobce. Prodávající musí při přijetí reklamace vydat písemné potvrzení a případné zamítnutí odůvodnit.
Jak reklamaci prakticky uplatnit?
Reklamaci adresujte prodávajícímu. Uveďte své údaje, datum nákupu, přesný model a pokud možno výrobní nebo sériové číslo, popis vytýkané vady a zvolený nárok. Přiložte kopii dokladu o koupi a můžete připojit i výsledek testu nebo informaci o svolávací akci. Originály si ponechte.