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Kdo zaplatí škodu po střetu se zvěří?

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Srážky se zvěří patří v Česku k častým nehodám mimo obec. Riziko je celoroční, největší za šera a v noci. Kvůli radarům, kamerám a senzorům může i střet se srnou znamenat škodu za desítky až stovky tisíc. Co zaplatí pojišťovna?
Pan_trojuhelnik_iStock.jpg

Pan_trojuhelnik_iStock.jpg

Zdroj: iStock
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