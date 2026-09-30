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Povinné ručení v srpnu opět zdražilo. Při změně pojišťovny si hlídejte termíny

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Povinné ručení v srpnu opět mírně zdražilo. Broker Consulting POV Index vzrostl na 7 734 Kč, nejvýše za srpen od roku 2019. Řidiči by při změně pojišťovny měli sledovat nejen cenu, ale i podmínky a termíny výpovědi.
Autopojisteni_Copilot.jpg

Autopojisteni_Copilot.jpg

Zdroj: Copilot
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Autoparada.cz

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