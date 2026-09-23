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Pojištění elektromobilu se může lišit o desítky tisíc

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Havarijní pojištění elektromobilů se může u stejného vozu lišit o desítky tisíc korun ročně. Důležitá není jen cena, ale také krytí baterie, nabíjecích kabelů nebo domácího wallboxu.
Tesla_model_S_NetCarShow.jpg

Tesla_model_S_NetCarShow.jpg

Zdroj: NetCarShow.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Autoparada.cz

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