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První mlhy prověří světla i řidiče. Které chyby mohou vést k pokutě či nehodě?

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Podzimní mlhy výrazně snižují dohlednost. Pozor na správné používání světel – denní svícení nemusí stačit a zbytečně zapnuté mlhovky mohou oslňovat. Chyby mohou vést k pokutě i ovlivnit posouzení nehody.
Auto_v_mlze_Pexels.jpg

Auto_v_mlze_Pexels.jpg

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Autoparada.cz

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