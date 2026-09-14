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První mlhy prověří světla i řidiče. Které chyby mohou vést k pokutě či nehodě?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Podzimní mlhy výrazně snižují dohlednost. Pozor na správné používání světel – denní svícení nemusí stačit a zbytečně zapnuté mlhovky mohou oslňovat. Chyby mohou vést k pokutě i ovlivnit posouzení nehody.
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Zdroj: Pexels
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