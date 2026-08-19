Svědí vás kousnutí od komára, až z toho šílíte? Myslivecký trik s něčím, co má každý doma, si ulevíte do 30 vteřin

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Svědí vás kousnutí od komára, až z toho šílíte? Myslivecký trik s něčím, co má každý doma, si ulevíte do 30 vteřinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Komáří kousnutí dokáže pěkně potrápit. I když se nejedená o život ohrožující situaci, bodnutí vás bude obtěžovat svým svěděním. Naučte se, jak místo zklidnit do půl minuty. Konečně začíná všemi milované roční období, kdy pomalu [...]...
komár
Zdroj: Fotografie: Piqsels
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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