Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Svědí vás kousnutí od komára, až z toho šílíte? Myslivecký trik s něčím, co má každý doma, si ulevíte do 30 vteřin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komáří kousnutí dokáže pěkně potrápit. I když se nejedená o život ohrožující situaci, bodnutí vás bude obtěžovat svým svěděním. Naučte se, jak místo zklidnit do půl minuty. Konečně začíná všemi milované roční období, kdy pomalu [...]...
komár

komár

Zdroj: Fotografie: Piqsels
Reklama
Další články z Světkreativity
Brambory lze uvařit dvakrát rychleji. Tajný trik školních kuchařek ze závodních jídelen
Brambory lze uvařit dvakrát rychleji. Tajný trik školních kuchařek ze závodních jídelen
Publikum už si myslelo, že taneční pár kvůli extrémní nervozitě ani nevystoupí. Když však slyšeli svou píseň, zvedli celý sál ze židlí
Publikum už si myslelo, že taneční pár kvůli extrémní nervozitě ani nevystoupí. Když však slyšeli svou píseň, zvedli celý sál ze židlí

Někteří lidé vypadají, že se hodně stydí a něco jim nejde. Podobně na tom byl i tento mladý pár, který však...

13letý chlapec ztratil beze stopy svoji babičku, která ho vychovávala. Propadl zoufalství, ale po chvíli případ nabral nečekaný spád
13letý chlapec ztratil beze stopy svoji babičku, která ho vychovávala. Propadl zoufalství, ale po chvíli případ nabral nečekaný spád

Život 13letého chlapce se dramaticky změnil poté, co se jeho babička, která ho vychovávala, jednoho dne...

Test znalostí o podzimních pranostikách: Jen opravdoví znalci zodpoví všech 10 otázek bez chyby
Test znalostí o podzimních pranostikách: Jen opravdoví znalci zodpoví všech 10 otázek bez chyby

Pamatujete si pranostiky našich předků? Otestujte se v našem podzimním kvízu a zjistěte, zda dokážete...

Výborná zpráva pro české důchodce: Již brzy by mohli obdržet mimořádně štědrý příspěvek
Výborná zpráva pro české důchodce: Již brzy by mohli obdržet mimořádně štědrý příspěvek

Valorizace důchodů 2027 může mít ještě jinou podobu. Vláda jedná také o jednorázovém příspěvku ve výši...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Další články z kategorie Příroda
Zobrazit více
Ženské centrumZdravíZajímavostiPříroda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.