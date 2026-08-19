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Barevný proužek na zubní pastě: Miliony Čechů věří mýtu, který vymyslel internet. Co ten pruh doopravdy značí

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Zubní pasta je velmi zajímavá – hodně toho totiž o sobě prozrazuje už na svém obalu. Odteď vám bude stačit jeden pohled a budete mít jasno.
Barevné pruhy na spodku tuby zubní pasty mají svůj význam: Značí procento přírodních látek v ní obsažených

Barevné pruhy na spodku tuby zubní pasty mají svůj význam: Značí procento přírodních látek v ní obsažených

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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