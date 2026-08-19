Barevný proužek na zubní pastě: Miliony Čechů věří mýtu, který vymyslel internet. Co ten pruh doopravdy značí

Už jste někdy otočili tubu se zubní pastou a přemýšleli, co znamená ten záhadný barevný proužek na dně? Pokud ano, nejste sami! Tento malý, často přehlížený detail je však mnohem důležitější, než by se mohlo zdát.
Oblíbené mýty a jejich původ
Nejrozšířenějším mýtem o barevných pruzích na tubách zubní pasty je to, že označují složení zubní pasty – konkrétně
poměr mezi přírodními a syntetickými složkami. Podle internetové pověsti, kterou lze najít třeba na webu JagranJosh, slouží tyto barvy informovanému spotřebiteli jako tajný kód: Černý pruh: Údajně označuje zubní pastu vyrobenou výhradně ze syntetických chemikálií. Červený pruh: Údajně znamená směs 50 % syntetických a 50 % přírodních složek. Modrý pruh: Často se předpokládá, že obsahuje převážně syntetické složky s malým podílem přírodních složek. Zelený pruh: Údajně představuje zubní pastu vyrobenou výhradně z přírodních složek. Zdroj fotografie: Pixabay Barevná označení jsou ve skutečnosti pomocníkem obalového průmyslu.
Tento systém barevného kódování vedl podle webu
iFashion mnohé spotřebitele k tomu, že si zubní pastu vybírají podle spodního pruhu v domnění, že odráží bezpečnost výrobku a jeho přírodní obsah. Kolik je však na těchto tvrzeních pravdy? Co vlastně pruh znamená?
Přejděme rovnou k věci: barevné proužky na tubách zubních past nemají nic společného s povahou nebo kvalitou obsahu.
Tato označení jsou ve skutečnosti pomocníkem obalového průmyslu. Během výroby jsou totiž snímány senzory na výrobní lince a ukazují, kde má stroj každou tubu rozříznout a zatavit, a zajišťují tak přesné a efektivní zpracování obalu. Nic víc a nic míň. Zdroj fotografie: Pixabay Až si budete příště vybírat zubní pastu, pořádně se podívejte na její obal. Může vám totiž ledacos napovědět o složení. Tedy prý. Jak zjistit, co obsahuje vaše zubní pasta?
Pokud vám pruh neprozradí složení, jak ho tedy zjistit? Odpověď je jednoduchá: přečtěte si etiketu! Výrobci zubních past jsou povinni uvádět všechny složky na obalu výrobku. Zde je několik hlavních složek, které tam můžete najít:
Fluorid: Jedná se o klíčovou složku pro prevenci zubního kazu. Abrazivní látky: Pomáhají odstraňovat zubní plak a skvrny, nejčastěji se používá uhličitan vápenatý. Povrchově aktivní látky: Tyto látky (třeba laurylsulfát sodný) pomáhají zubní pastě pěnit a účinněji čistit.
Na webu adbz jsme také popsali, jak vám může zubní pasta
pomoci s čištěním obuvi nebo třeba s údržbou toalety.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková