Kapitán Juventusu Locatelli odmítl Arsenal za miliardu korun. Jako dítě obdivoval Nedvěda, dnes nosí pásku po jeho vzoru

Příběhy o fotbalistech, kteří si vybrali srdce místo peněz, bývají často vyprávěné zpětně, přibarvené nostalgií a marketingem. U Manuela Locatelliho je to jinak. Jeho vlastní slova o vysněném Juventusu, o rodině fandící bianconeri a o fotce Pavla Nedvěda u postele existují v oficiálních rozhovorech už z léta 2021, tedy z doby, kdy se rozhodoval. O čtyři roky později, nosí kapitánskou pásku klubu, do kterého jako kluk toužil patřit. A 24. srpna 2025 v ní vyvede Juventus na domácí trávník proti Parmě do prvního kola nové sezony Serie A.
Nabídka, kterou odmítl
V červnu 2021 prohlásil tehdejší generální ředitel Sassuola Giovanni Carnevali v rozhovoru pro Sky Sport, že Arsenal předložil jako jediný klub „konkrétní a důležitou nabídku“. Na konci července Sassuolo drželo Locatelliho valuaci na 40 milionech eur, v přepočtu zhruba miliarda korun. Carnevali o několik let později v rozhovoru pro Tuttosport doplnil ještě ostřejší detail: Locatelli už byl de facto „prodaný Arsenalu“, jenže hráč trval na Juventusu a klub jeho vůli nakonec vyhověl, i za cenu menšího výdělku.
Juventus totiž nezaplatil oněch 40 milionů. Podle oficiálního investorského oznámení šlo o dvouleté hostování s povinným odkupem za 25 milionů eur plus bonusy do výše 12,5 milionu. Sassuolo tedy ustoupilo, a Locatelli dostal svůj sen.
Fotka u postele
Když Locatelli po podpisu smlouvy mluvil pro oficiální web Juventusu, nepoužíval fráze. Řekl, že hrát za Juve byl jeho sen od dětství. Že celá jeho rodina fandí Juventusu. Že se bál, aby jednání neztroskotala. A zmínil konkrétní obraz: doma u postele měl fotku s Pavlem Nedvědem, Alessandrem Del Pierem a Gianluigim Buffonem.
O tři roky později, v rozhovoru pro Tuttosport ze září 2024, šel ještě hlouběji. Mezi dětskými inspiracemi jmenoval Del Piera, Nedvěda a Tottiho. A přiznal, že když českého záložníka poprvé potkal osobně v prostředí Juventusu, byl z toho dojatý. Nedvěd pro něj nebyl jen jméno z televizní obrazovky, byl součástí důvodu, proč chtěl právě do Turína.
Nedvědův odkaz v Juventusu nežije jen v klubové kronice, ale v osobní motivaci hráče, který dnes nese kapitánskou pásku.
Cesta k pásce
Locatelliho první roky v Juventusu nebyly bezbolestné. V sezoně 2023/2024 ho trenér italské reprezentace Luciano Spalletti vynechal ze soupisky pro mistrovství Evropy. Vysvětlil to diplomaticky, momentální stav, charakteristiky hráčů, ale vzkaz byl jasný: nestačí to. Locatelli se ocitl v bodě, kdy musel dokázat víc než jen příslušnost ke správnému klubu.
Obrat přišel na podzim 2024. V listopadu Spalletti při svolání národního týmu řekl přímo: „Nevzal jsem ho na Euro, protože mu něco chybělo. Teď to u něj vidím.“ Locatelli se vrátil do reprezentace a v květnu 2025 už figuroval v nominaci na kvalifikaci mistrovství světa 2026.
Paralelně rostla jeho role v Juventusu. Už 2. ledna 2025, před semifinále italského Superpoháru, vystupoval jako kapitán a mluvil o pásce jako o velké cti a odpovědnosti. Trenér Thiago Motta o tři týdny později na tiskové konferenci před zápasem s Neapolí vysvětlil, proč právě Locatelli: „Stal se kapitánem přirozeně. Díky svému charakteru a každodennímu přístupu.“ Po oficiálním odchodu Danila z klubu 27. ledna 2025 se hierarchie definitivně ustálila.
Jiný typ kapitána
Juventus posledních patnáct let vedli obránci. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Danilo, muži, kteří veleli z poslední řady, hlasem i tělem. Locatelli je jiná kategorie. Záložník, který vede ze středu pole, tišeji, ale s jasnou strukturou.
V rozhovoru pro Sky Sport z května 2025 popsal svůj vztah k pásce jednoduše: „Zodpovědňuje mě. Nutí mě být příkladem každý den.“ Ve stejném rozhovoru mluvil o Kemalu Yildizovi jako o „budoucnosti Juventusu“, gesto kapitána, který nebuduje autoritu na úkor mladších, ale skrz ně.
Přímou citaci typu „jsem kapitánem po Nedvědově vzoru“ nikdy neřekl. Spojení je subtilnější. Nedvěd, Del Piero, Buffon, to jsou pro Locatelliho postavy, které definovaly, co znamená být juventino. Páska není napodobení konkrétního předchůdce. Je pokračováním hodnoty, kterou si jako kluk pověsil na zeď u postele.
Co přijde dál
Sezonu 2025/2026 Juventus otevírá domácím zápasem s Parmou 24. srpna, následuje Janov venku a pak Inter doma 13. září. Locatelli do ní vstupuje jako lídr mužstva, plnohodnotný reprezentant a hráč, o jehož odchodu z Turína nikdo veřejně nemluví.
V létě 2021 odmítl Arsenal a vybral si klub, ke kterému patřil celý život. Čtyři roky nato ten klub patří jemu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner