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Hospicová sestra: Umírající měsíc před smrtí vídají mrtvé příbuzné a mluví s nimi. Vždy chtějí totéž

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Zdravotní sestra dokáže poznat, že člověk zemře, již měsíc před smrtí. A to díky jeho specifickému chování.
hospic

hospic

Zdroj: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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