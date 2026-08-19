Mizerný odhad a gól. Brankář ze Sparty Vindahl se ztrapnil při premiéře v Itálii

Pondělní večer 17. srpna 2026 na stadionu Druso v Bolzanu měl být pro dánského brankáře startem nové kapitoly. Šest dní po oficiálním příchodu na hostování ze Sparty Praha ho trenér Bernardo Corradi poslal rovnou do základní sestavy proti Cremonese v prvním kole Coppa Italia. Vindahl dostal důvěru před Ghidottim i Krastevem, kteří seděli na lavičce. Důvěru, kterou splatil dvěma inkasovanými góly a okamžitým koncem v poháru.
Dvacet tři minut a první rána
Ve 23. minutě otevřel skóre David Stückler. Podle dostupných záběrů se Vindahl při zakončení nedostal do optimální pozice, výběh i načasování působily nejistě, jako by brankář ještě neměl sehranou komunikaci s novou obrannou řadou. Oficiální zápasový report Sampdorie akci podrobně nerozebírá, ale čísla mluví jasně: Sampdoria držela míč ze 49 %, vytvořila xG 0,96, jenže branku nedala ani jednou.
Druhý gól přidal v nastaveném čase Berti. Ten už byl spíš pojistkou výsledku než dalším Vindahlovým selháním, ale celkový dojem to nezlepšilo. Dva góly, nula čistých minut, konec v poháru hned na úvod.
Čísla ze Sparty vyprávějí jiný příběh
Kdo sledoval Vindahla v české lize, musel nad italským debutem kroutit hlavou. V sezoně 2025/26 odchytal za Spartu 22 ligových zápasů, udržel osm čistých kont a inkasoval 23 gólů s úspěšností zákroků 65,2 %. Na FotMobu měl v kolonce „chyba vedoucí ke gólu“ za celou ligovou sezonu nulu.
Ze statisticky stabilního prostředí v Praze tak přešel do okamžitě nepříjemné situace v Itálii. Jeden večer samozřejmě nedefinuje celé hostování, ale opticky vytváří větší škodu než měsíce solidní práce ve Spartě. Právě to je na Vindahlově startu v Sampdorii nejnepříjemnější, první dojem se v novém prostředí maže těžko.
Proč vůbec odešel ze Sparty
Sparta na startu letní přípravy v červnu 2026 vedla Vindahla mezi hráči v rekonvalescenci po zranění. V brankářské skupině měla k dispozici Hegyiho, Kerla, Surovčíka a Zajace. Veřejné vysvětlení, proč klub dánského gólmana pustil, nikdy nepřišlo, ale kontext je výmluvný: čtyři brankáři v přípravě a pátý na marodce.
Sampdoria oznámila jeho příchod 11. srpna jako dočasný transfer do 30. června 2027. Vindahl zůstává kmenovým hráčem Sparty, ale veřejně dostupné dokumenty neuvádějí opci na trvalý přestup ani klauzuli pro předčasné stažení. Minimálně do příštího léta je jeho adresou Janov.
Corradi ho neshodil. Zatím
Pozápasová tisková konference nabídla překvapivě smířlivý tón. Corradi mluvil o zklamání z výsledku, ale zároveň o spokojenosti s obsahem hry. „Mužstvo se teprve buduje,“ řekl trenér a připomněl, že v kádru je řada nových a zahraničních hráčů, kteří se teprve sžívají. Vindahla jmenovitě nekritizoval.
To je důležitý signál. Klub, který brankáře přivede a za šest dní ho pošle do brány, z jednoho nepovedného večera veřejný rozsudek nedělá. Podle našeho odhadu Vindahl zůstane jedničkou i pro ligový start Serie B. Ale každý další inkasovaný gól teď ponese větší váhu než ten první.
Jeden zápas kariéru nezlomí. Může ale určit, jak rychle si nový brankář vybuduje důvěru obrany, která ho ještě nezná, a v Bolzanu si ji rozhodně nevybudoval.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl