WhatsApp konečně přišel s funkcí, po níž uživatelé volali. Nechá je změnit 6 možností, ale má to háček, který se líbit nebude

Kdo někdy na WhatsAppu podržel prst na zprávě, zná tu lištu: šest emoji, které se nabídnou jako rychlá reakce. Palec nahoru, srdíčko, smích, překvapení, smutek, díky. Chcete něco jiného? Musíte klepnout na „+“ a proklikat se celou klávesnicí. Právě tohle se má změnit. WhatsApp chystá funkci, která dovolí každý z těch šesti slotů nahradit jakýmkoli emoji z kompletní nabídky. Jeden slot, tři, nebo rovnou všech šest. Háček je ale dvojí. Za prvé: funkce je podle dosavadních informací vázaná na placené předplatné WhatsApp Plus. Za druhé: ani beta testeři ji zatím nemají k dispozici, protože je stále ve fázi vývoje. Kdy se dostane do ostré verze, Meta neřekla.
Co přesně znamená „šest možností“
Nejde o šest nových funkcí ani o šest různých vylepšení. Jde doslova o šest pozic v reakční liště, která vyskočí pod každou zprávou. Dnes jsou tyto pozice pevně dané a uživatel je nemůže přeuspořádat ani vyměnit. Podle WABetaInfo, které funkci zachytilo 22. července 2026 v androidovém beta buildu 2.26.29.3, půjde klepnout na kterýkoli slot a nahradit ho emoji z plné klávesnice, prakticky bez omezení. Výběr se uloží natrvalo, takže příště už nebudete sahat po „+“.
Zajímavý detail: WhatsApp už v minulosti ukázal, že lišta není úplně neměnná. V prosinci 2024 do ní dočasně přidal sedmou sezónní reakci, Party Popper. Trvalá úprava všech šesti slotů je ale úplně jiná liga.
Dvojitý háček: platit a čekat
Tady přichází to, co se řadě uživatelů líbit nebude. Vlastní reakce mají být součástí WhatsApp Plus, placeného předplatného, které Meta postupně rozjíždí od začátku roku 2026. V lednu firma oznámila záměr testovat prémiové funkce napříč svými aplikacemi. V dubnu TechCrunch citoval mluvčího Mety s tím, že WhatsApp Plus je „volitelné předplatné pro personalizaci a organizaci“. V květnu přišel globální rollout.
Evropská cena WhatsApp Plus je 2,49 eura měsíčně, což při kurzu ČNB vychází orientačně na zhruba 60 korun. Český ceník Meta zatím oficiálně nezveřejnila, ale Česko spadá do evropské vlny, takže se dá počítat s podobnou částkou. Za ni předplatitelé aktuálně dostávají:
- prémiové nálepky
- 18 barevných témat
- 14 ikon aplikace
- až 20 připnutých chatů
- hromadná nastavení seznamů chatů
- 10 vyzvánění
Vlastní reakční lišta má přijít jako další vlna. Jenže kdy přesně, to neví nikdo, ani beta testeři na Androidu ji zatím nemají jako testovatelnou položku. U iOS je situace ještě mlhavější: WABetaInfo funkci zmiňuje v souhrnu z 24. července 2026, ale odkazuje přitom na androidový build. Samostatné potvrzení pro iOS chybí.
Konkurence to umí, a zdarma
Tady se nabízí srovnání, které WhatsAppu příliš nepomáhá. Signal umožňuje zdarma reagovat jakýmkoli emoji a navíc dovoluje přizpůsobit i resetovat výchozí reakce. Žádné předplatné, žádný háček.
Telegram nabízí zdarma desítky reakcí a rozbalitelný panel. Plná volnost s vlastními emoji a možnost přidat až tři reakce na jednu zprávu je sice vázaná na Telegram Premium, ale základní nabídka je výrazně širší než šest pevných slotů WhatsAppu.
WhatsApp se tedy pokouší zpoplatnit něco, co část konkurence dává zadarmo. Podle nás je to vědomá strategie: Meta testuje, které drobné personalizační prvky jsou lidé ochotni platit. Základní chatování a hovory zůstávají zdarma, to firma opakovaně zdůrazňuje. Ale hranice mezi „základním“ a „prémiovým“ se posouvá.
Pro koho to dává smysl
Bez WhatsApp Plus se pro běžného uživatele reálně nic nemění. Dál půjde reagovat jakýmkoli emoji přes „+“, jen si ho neuložíte jako výchozí. Pro většinu lidí, kteří reagují palcem nahoru nebo srdíčkem, to není problém.
Jiná situace je u aktivních uživatelů skupinových chatů, kteří reagují na desítky zpráv denně. Tam se každé ušetřené klepnutí sčítá. Pokud někdo pravidelně sahá po emoji, které v defaultní šestici není, ušetří si s vlastní lištou reálný čas. Otázka je, jestli mu to stojí za 60 korun měsíčně, zvlášť když Signal totéž nabízí bez poplatku.
Kdo chce funkci vyzkoušet co nejdříve, může se přihlásit do beta programu WhatsAppu přes TestFlight na iOS nebo přes Google Play na Androidu. Ale ani vstup do bety nezaručuje přístup k vlastním reakcím, protože WABetaInfo je stále eviduje ve stavu „ve vývoji“.
Co to říká o směru WhatsAppu
Meta v květnu 2026 oficiálně spustila předplatné napříč WhatsAppem, Instagramem i Facebookem a naznačila, že další funkce, včetně nástrojů s umělou inteligencí, přibudou. WhatsApp Plus je zatím převážně kosmetický: témata, ikony, nálepky. Vlastní reakční lišta by byla první funkce, která mění každodenní interakci se zprávami, ne jen vzhled aplikace.
Právě proto je to zajímavý test. Pokud se ukáže, že lidé jsou ochotni platit i za takovou drobnost, Meta dostane signál, že může za paywall schovat další personalizační vrstvy. Pokud ne, šest slotů s emoji zůstane spíš kuriozitou v nabídce, kterou většina uživatelů přeskočí.
Šedesát korun měsíčně za možnost vyměnit si šest emoji v liště, to je sázka na to, že pohodlí má svou cenu. WhatsApp ji zatím ani nedal šanci uspět nebo propadnout, protože funkci ještě nespustil.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík