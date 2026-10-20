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Zatčení F. L. Riegera české národovecké hnutí nezlomilo

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F. L. Riegera, tehdy praktikanta pražského kriminálního soudu, zatkla policie kvůli obvinění ze styku s polským revolucionářem L. Lukaszewiczem. Tehdejší rakouská policie si však…
Palacky Rieger

Palacky Rieger

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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