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Muž, který zavraždil šumperskou taxikářku, míří před krajský soud

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Dennívýzva
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Olomoucké krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na devětatřicetiletého muže, který letos v únoru v Šumperku zabil taxikářku. Dozorující státní zástupce Jindřich Pazdera potvrdil, že…
Vrah, nůž

Vrah, nůž

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:00

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